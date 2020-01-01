GemHUB (GHUB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GemHUB (GHUB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GemHUB (GHUB) Informacije The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Službena web stranica: https://www.gemhub.io/ Bijela knjiga: https://docs.gemhub.net/english Istraživač blokova: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e

GemHUB (GHUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GemHUB (GHUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.49M $ 30.49M $ 30.49M Povijesni maksimum: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Povijesni minimum: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Trenutna cijena: $ 0.02541 $ 0.02541 $ 0.02541 Saznajte više o cijeni GemHUB (GHUB)

GemHUB (GHUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GemHUB (GHUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GHUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GHUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GHUB tokena, istražite GHUB cijenu tokena uživo!

