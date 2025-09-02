GemHUB (GHUB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02588. Tijekom protekla 24 sata, GHUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02466 i najviše cijene $ 0.02596, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GHUB je $ 0.43901544785408864, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009656749077784126.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GHUB se promijenio za +3.10% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i +0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu GemHUB (GHUB)
$ 3.07M
$ 65.39K
$ 31.06M
118.62M
1,200,000,000
1,200,000,000
Trenutačna tržišna kapitalizacija GemHUB je $ 3.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.39K. Količina u optjecaju GHUB je 118.62M, s ukupnom količinom od 1200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.06M.
GemHUB (GHUB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena GemHUB za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0007593
+3.02%
30 dana
$ -0.01782
-40.78%
60 dana
$ -0.00897
-25.74%
90 dana
$ +0.01526
+143.69%
GemHUB promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GHUB od $ +0.0007593 (+3.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
GemHUB 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01782 (-40.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
GemHUB 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GHUB od $ -0.00897 (-25.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
GemHUB 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01526 (+143.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation.
GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem.
Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management.
Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth.
More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.
GemHUB dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GemHUB ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GHUB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o GemHUB na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GemHUB učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti GemHUB (GHUB)
Tražiš kako kupiti GemHUB? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GemHUB na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
