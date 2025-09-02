Što je GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GemHUB Koliko GemHUB (GHUB) vrijedi danas? Cijena GHUB uživo u USD je 0.02588 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena GHUB u USD? $ 0.02588 . Provjerite Trenutačna cijena GHUB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija GemHUB? Tržišna kapitalizacija za GHUB je $ 3.07M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za GHUB? Količina u optjecaju za GHUB je 118.62M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GHUB? GHUB je postigao ATH cijenu od 0.43901544785408864 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GHUB? GHUB je vidio ATL cijenu od 0.009656749077784126 USD . Koliki je obujam trgovanja za GHUB? 24-satni obujam trgovanja za GHUB je $ 65.39K USD . Hoće li GHUB još narasti ove godine? GHUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GHUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

