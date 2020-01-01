Ghiblification (GHIBLI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ghiblification (GHIBLI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ghiblification (GHIBLI) Informacije Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic. Službena web stranica: https://www.ghiblicto.com Bijela knjiga: https://ghiblification.gitbook.io/docs/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4TBi66vi32S7J8X1A6eWfaLHYmUXu7CStcEmsJQdpump Kupi GHIBLI odmah!

Ghiblification (GHIBLI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ghiblification (GHIBLI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Ukupna količina: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Količina u optjecaju: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Povijesni maksimum: $ 0.04262 $ 0.04262 $ 0.04262 Povijesni minimum: $ 0.00127446778275759 $ 0.00127446778275759 $ 0.00127446778275759 Trenutna cijena: $ 0.001986 $ 0.001986 $ 0.001986 Saznajte više o cijeni Ghiblification (GHIBLI)

Ghiblification (GHIBLI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ghiblification (GHIBLI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GHIBLI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GHIBLI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GHIBLI tokena, istražite GHIBLI cijenu tokena uživo!

Ghiblification (GHIBLI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GHIBLI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GHIBLI povijest cijena odmah!

