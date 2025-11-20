GG3 Cijena danas

Trenutačna cijena GG3 (GGX) danas je $ 0.00584, s promjenom od 9.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GGX u USD je $ 0.00584 po GGX.

GG3 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- GGX. Tijekom posljednja 24 sata, GGX trgovao je između $ 0.0051 (niska) i $ 0.00731 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, GGX se kretao -16.81% u posljednjem satu i -33.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 21.73K.

Informacije o tržištu GG3 (GGX)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija GG3 je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 21.73K. Količina u optjecaju GGX je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.84M.