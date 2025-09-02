Više o GGMT

Green Grey MetaGame Logotip

Green Grey MetaGame Cijena(GGMT)

1 GGMT u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Green Grey MetaGame (GGMT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:34:21 (UTC+8)

Green Grey MetaGame (GGMT) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.04651291458645828
$ 0.04651291458645828$ 0.04651291458645828

$ 0.000867166293203724
$ 0.000867166293203724$ 0.000867166293203724

0.00%

0.00%

-12.32%

-12.32%

Green Grey MetaGame (GGMT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000669. Tijekom protekla 24 sata, GGMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000669 i najviše cijene $ 0.000689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GGMT je $ 0.04651291458645828, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000867166293203724.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GGMT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -12.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Green Grey MetaGame (GGMT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Green Grey MetaGame je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 96.46. Količina u optjecaju GGMT je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.69M.

Green Grey MetaGame (GGMT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Green Grey MetaGame za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.000061-8.36%
60 dana$ +0.000077+13.00%
90 dana$ +0.000005+0.75%
Green Grey MetaGame promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GGMT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Green Grey MetaGame 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000061 (-8.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Green Grey MetaGame 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GGMT od $ +0.000077 (+13.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Green Grey MetaGame 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000005 (+0.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Green Grey MetaGame (GGMT)?

Pogledajte Green Grey MetaGame stranicu Povijest cijena sada.

Što je Green Grey MetaGame (GGMT)

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Green Grey MetaGame dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Green Grey MetaGame ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GGMT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Green Grey MetaGame na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Green Grey MetaGame učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Green Grey MetaGame Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Green Grey MetaGame (GGMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Green Grey MetaGame (GGMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Green Grey MetaGame.

Provjerite Green Grey MetaGame predviđanje cijene sada!

Green Grey MetaGame (GGMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Green Grey MetaGame (GGMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GGMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Green Grey MetaGame (GGMT)

Tražiš kako kupiti Green Grey MetaGame? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Green Grey MetaGame na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GGMT u lokalnim valutama

1 Green Grey MetaGame(GGMT) u VND
17.604735
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u AUD
A$0.00101688
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u GBP
0.00048837
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u EUR
0.00056865
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u USD
$0.000669
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u MYR
RM0.00282318
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u TRY
0.02752266
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u JPY
¥0.098343
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u ARS
ARS$0.92148729
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u RUB
0.05390133
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u INR
0.058872
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u IDR
Rp10.96721136
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u KRW
0.9330543
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u PHP
0.03821328
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u EGP
￡E.0.03246657
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u BRL
R$0.00363267
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u CAD
C$0.00091653
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u BDT
0.08130357
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u NGN
1.02449991
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u COP
$2.68674414
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u ZAR
R.0.01178778
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u UAH
0.02767653
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u VES
Bs0.097674
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u CLP
$0.64893
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u PKR
Rs0.18956784
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u KZT
0.36006249
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u THB
฿0.0216087
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u TWD
NT$0.02049147
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u AED
د.إ0.00245523
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u CHF
Fr0.0005352
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u HKD
HK$0.00521151
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u AMD
֏0.25573194
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u MAD
.د.م0.00600762
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u MXN
$0.01247685
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u SAR
ريال0.00250875
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u PLN
0.00242847
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u RON
лв0.00289677
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u SEK
kr0.00628191
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u BGN
лв0.00111723
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u HUF
Ft0.22570722
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u CZK
0.01394865
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u KWD
د.ك0.000204045
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u ILS
0.00224115
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u AOA
Kz0.60984033
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u BHD
.د.ب0.000252213
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u BMD
$0.000669
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u DKK
kr0.00426153
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u HNL
L0.01750104
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u MUR
0.0306402
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u NAD
$0.01174764
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u NOK
kr0.00668331
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u NZD
$0.00113061
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u PAB
B/.0.000669
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u PGK
K0.00282987
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u QAR
ر.ق0.00243516
1 Green Grey MetaGame(GGMT) u RSD
дин.0.06693345

Green Grey MetaGame Resurs

Za dublje razumijevanje Green Grey MetaGame, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Green Grey MetaGame web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Green Grey MetaGame

Koliko Green Grey MetaGame (GGMT) vrijedi danas?
Cijena GGMT uživo u USD je 0.000669 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GGMT u USD?
Trenutačna cijena GGMT u USD je $ 0.000669. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Green Grey MetaGame?
Tržišna kapitalizacija za GGMT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GGMT?
Količina u optjecaju za GGMT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GGMT?
GGMT je postigao ATH cijenu od 0.04651291458645828 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GGMT?
GGMT je vidio ATL cijenu od 0.000867166293203724 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GGMT?
24-satni obujam trgovanja za GGMT je $ 96.46 USD.
Hoće li GGMT još narasti ove godine?
GGMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GGMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:34:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

