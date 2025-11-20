Grand Gangsta City Cijena danas

Trenutačna cijena Grand Gangsta City (GGC) danas je $ 0.001511, s promjenom od 2.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GGC u USD je $ 0.001511 po GGC.

Grand Gangsta City trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- GGC. Tijekom posljednja 24 sata, GGC trgovao je između $ 0.001421 (niska) i $ 0.001538 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, GGC se kretao -0.66% u posljednjem satu i -25.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 24.38K.

Informacije o tržištu Grand Gangsta City (GGC)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain SEIEVM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grand Gangsta City je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.38K. Količina u optjecaju GGC je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.