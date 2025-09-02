Više o GFM

GoFundMeme Logotip

GoFundMeme Cijena(GFM)

1 GFM u USD cijena uživo:

$0.0006381
$0.0006381$0.0006381
-5.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GoFundMeme (GFM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:43:22 (UTC+8)

GoFundMeme (GFM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0005924
$ 0.0005924$ 0.0005924
24-satna najniža cijena
$ 0.0007124
$ 0.0007124$ 0.0007124
24-satna najviša cijena

$ 0.0005924
$ 0.0005924$ 0.0005924

$ 0.0007124
$ 0.0007124$ 0.0007124

-1.88%

-5.70%

-12.58%

-12.58%

GoFundMeme (GFM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0006381. Tijekom protekla 24 sata, GFMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005924 i najviše cijene $ 0.0007124, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GFM je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GFM se promijenio za -1.88% u posljednjih sat vremena, -5.70% u posljednjih 24 sata i -12.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GoFundMeme (GFM)

$ 55.42K
$ 55.42K$ 55.42K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija GoFundMeme je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.42K. Količina u optjecaju GFM je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

GoFundMeme (GFM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GoFundMeme za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003857-5.70%
30 dana$ -0.0000609-8.72%
60 dana$ -0.0013439-67.81%
90 dana$ -0.0011259-63.83%
GoFundMeme promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GFM od $ -0.00003857 (-5.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GoFundMeme 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000609 (-8.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GoFundMeme 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GFM od $ -0.0013439 (-67.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GoFundMeme 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0011259 (-63.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GoFundMeme (GFM)?

Pogledajte GoFundMeme stranicu Povijest cijena sada.

Što je GoFundMeme (GFM)

The GoFundMeme platform for launching memecoins

GoFundMeme dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GoFundMeme ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GFM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GoFundMeme na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GoFundMeme učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GoFundMeme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GoFundMeme (GFM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GoFundMeme (GFM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GoFundMeme.

Provjerite GoFundMeme predviđanje cijene sada!

GoFundMeme (GFM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GoFundMeme (GFM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GFM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GoFundMeme (GFM)

Tražiš kako kupiti GoFundMeme? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GoFundMeme na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GFM u lokalnim valutama

GoFundMeme Resurs

Za dublje razumijevanje GoFundMeme, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GoFundMeme web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GoFundMeme

Koliko GoFundMeme (GFM) vrijedi danas?
Cijena GFM uživo u USD je 0.0006381 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GFM u USD?
Trenutačna cijena GFM u USD je $ 0.0006381. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GoFundMeme?
Tržišna kapitalizacija za GFM je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GFM?
Količina u optjecaju za GFM je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GFM?
GFM je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GFM?
GFM je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GFM?
24-satni obujam trgovanja za GFM je $ 55.42K USD.
Hoće li GFM još narasti ove godine?
GFM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GFM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GoFundMeme (GFM) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

