Goldfinch (GFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Goldfinch (GFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Goldfinch (GFI) Informacije Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of "trust through consensus" and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets. Službena web stranica: https://goldfinch.finance/ Bijela knjiga: https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Goldfinch (GFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Goldfinch (GFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.32M Ukupna količina: $ 114.29M Količina u optjecaju: $ 82.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.50M Povijesni maksimum: $ 5.3146 Povijesni minimum: $ 0.29285259754006365 Trenutna cijena: $ 0.5469

Goldfinch (GFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Goldfinch (GFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GFI tokena, istražite GFI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GFI Jeste li zainteresirani za dodavanje Goldfinch (GFI) u svoj portfelj?

Goldfinch (GFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GFI povijest cijena odmah!

GFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GFI? Naša GFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GFI predviđanje cijene tokena odmah!

