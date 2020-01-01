Goldfinch (GFI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Goldfinch (GFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Goldfinch (GFI) Informacije

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Službena web stranica:
https://goldfinch.finance/
Bijela knjiga:
https://goldfinch.finance/goldfinch_whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xdab396ccf3d84cf2d07c4454e10c8a6f5b008d2b

Goldfinch (GFI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Goldfinch (GFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

$ 45.32M
Ukupna količina:
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Povijesni maksimum:
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
Goldfinch (GFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Goldfinch (GFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GFI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GFI tokena, istražite GFI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GFI

Jeste li zainteresirani za dodavanje Goldfinch (GFI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GFI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Goldfinch (GFI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena GFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GFI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GFI? Naša GFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.