GET (GET) Informacije GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET. Službena web stranica: https://global-entertainment-token.org/ Bijela knjiga: https://docs.global-entertainment-token.org/ Istraživač blokova: https://cardanoscan.io/token/33be91b6ae36905945138fbd131ca0fc255dc55ab5c2bfbc8fb41072476c6f62616c20456e7465727461696e6d656e7420546f6b656e202847455429?tab=topholders Kupi GET odmah!

GET (GET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GET (GET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 85.75M $ 85.75M $ 85.75M Povijesni maksimum: $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 Povijesni minimum: $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 Trenutna cijena: $ 0.008575 $ 0.008575 $ 0.008575 Saznajte više o cijeni GET (GET)

GET (GET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GET (GET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GET tokena, istražite GET cijenu tokena uživo!

