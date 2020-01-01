GEODNET (GEOD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GEODNET (GEOD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GEODNET (GEOD) Informacije GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. Službena web stranica: https://www.geodnet.com Bijela knjiga: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu Kupi GEOD odmah!

GEODNET (GEOD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GEODNET (GEOD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.51M $ 47.51M $ 47.51M Ukupna količina: $ 989.29M $ 989.29M $ 989.29M Količina u optjecaju: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.20M $ 148.20M $ 148.20M Povijesni maksimum: $ 0.3899 $ 0.3899 $ 0.3899 Povijesni minimum: $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 Trenutna cijena: $ 0.1498 $ 0.1498 $ 0.1498 Saznajte više o cijeni GEODNET (GEOD)

GEODNET (GEOD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GEODNET (GEOD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GEOD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GEOD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GEOD tokena, istražite GEOD cijenu tokena uživo!

GEODNET (GEOD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GEOD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GEOD povijest cijena odmah!

GEOD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GEOD? Naša GEOD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GEOD predviđanje cijene tokena odmah!

