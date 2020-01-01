GEODNET (GEOD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u GEODNET (GEOD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
GEODNET (GEOD) Informacije

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

https://www.geodnet.com
https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf
https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu

GEODNET (GEOD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GEODNET (GEOD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 47.51M
Ukupna količina:
$ 989.29M
Količina u optjecaju:
$ 317.16M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 148.20M
Povijesni maksimum:
$ 0.3899
Povijesni minimum:
$ 0.008935486253898114
Trenutna cijena:
$ 0.1498
GEODNET (GEOD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike GEODNET (GEOD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GEOD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GEOD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GEOD tokena, istražite GEOD cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.