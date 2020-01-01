Genopets (GENE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Genopets (GENE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Genopets (GENE) Informacije Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet. Službena web stranica: https://www.genopets.me/ Bijela knjiga: https://litepaper.genopets.me/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz Kupi GENE odmah!

Genopets (GENE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Genopets (GENE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 83.06M $ 83.06M $ 83.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Povijesni maksimum: $ 37.8733 $ 37.8733 $ 37.8733 Povijesni minimum: $ 0.010421425450671146 $ 0.010421425450671146 $ 0.010421425450671146 Trenutna cijena: $ 0.01887 $ 0.01887 $ 0.01887 Saznajte više o cijeni Genopets (GENE)

Genopets (GENE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Genopets (GENE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GENE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GENE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GENE tokena, istražite GENE cijenu tokena uživo!

