Gems (GEMS) Informacije Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Službena web stranica: https://gems.vip Bijela knjiga: https://gems.vip/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Kupi GEMS odmah!

Gems (GEMS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gems (GEMS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.83M $ 82.83M $ 82.83M Ukupna količina: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M Količina u optjecaju: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 174.67M $ 174.67M $ 174.67M Povijesni maksimum: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Povijesni minimum: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Trenutna cijena: $ 0.20712 $ 0.20712 $ 0.20712 Saznajte više o cijeni Gems (GEMS)

Gems (GEMS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gems (GEMS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GEMS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GEMS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GEMS tokena, istražite GEMS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GEMS Jeste li zainteresirani za dodavanje Gems (GEMS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GEMS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GEMS na MEXC-u odmah!

Gems (GEMS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GEMS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GEMS povijest cijena odmah!

GEMS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GEMS? Naša GEMS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GEMS predviđanje cijene tokena odmah!

