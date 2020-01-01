Gelato Network (GEL) Tokenomika

Gelato Network (GEL) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gelato Network (GEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Gelato Network (GEL) Informacije

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Službena web stranica:
https://gelato.network/
Bijela knjiga:
https://docs.gelato.network/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05

Gelato Network (GEL) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gelato Network (GEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 15.40M
$ 15.40M$ 15.40M
Ukupna količina:
$ 420.69M
$ 420.69M$ 420.69M
Količina u optjecaju:
$ 269.48M
$ 269.48M$ 269.48M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 24.03M
$ 24.03M$ 24.03M
Povijesni maksimum:
$ 4.4999
$ 4.4999$ 4.4999
Povijesni minimum:
$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824$ 0.032974778219578824
Trenutna cijena:
$ 0.05713
$ 0.05713$ 0.05713

Gelato Network (GEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gelato Network (GEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GEL tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GEL tokena, istražite GEL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GEL

Jeste li zainteresirani za dodavanje Gelato Network (GEL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GEL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Gelato Network (GEL) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena GEL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

GEL Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GEL? Naša GEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.