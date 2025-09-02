Više o GEL

Gelato Network Logotip

Gelato Network Cijena(GEL)

1 GEL u USD cijena uživo:

$0.05199
-8.41%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gelato Network (GEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:41:18 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05171
24-satna najniža cijena
$ 0.0594
24-satna najviša cijena

$ 0.05171
$ 0.0594
$ 4.248103084399532
$ 0.032974778219578824
-1.58%

-8.41%

-7.17%

-7.17%

Gelato Network (GEL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05199. Tijekom protekla 24 sata, GELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05171 i najviše cijene $ 0.0594, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEL je $ 4.248103084399532, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.032974778219578824.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEL se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, -8.41% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gelato Network (GEL)

No.975

$ 13.99M
$ 99.89K
$ 21.87M
269.15M
420,690,000
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gelato Network je $ 13.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 99.89K. Količina u optjecaju GEL je 269.15M, s ukupnom količinom od 420690000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.87M.

Gelato Network (GEL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gelato Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0047738-8.41%
30 dana$ -0.01158-18.22%
60 dana$ +0.01062+25.67%
90 dana$ -0.03566-40.69%
Gelato Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GEL od $ -0.0047738 (-8.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gelato Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01158 (-18.22%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gelato Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GEL od $ +0.01062 (+25.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gelato Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03566 (-40.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gelato Network (GEL)?

Pogledajte Gelato Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gelato Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GEL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gelato Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gelato Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gelato Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gelato Network (GEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gelato Network (GEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gelato Network.

Provjerite Gelato Network predviđanje cijene sada!

Gelato Network (GEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gelato Network (GEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gelato Network (GEL)

Tražiš kako kupiti Gelato Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gelato Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GEL u lokalnim valutama

Gelato Network Resurs

Za dublje razumijevanje Gelato Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gelato Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gelato Network

Koliko Gelato Network (GEL) vrijedi danas?
Cijena GEL uživo u USD je 0.05199 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GEL u USD?
Trenutačna cijena GEL u USD je $ 0.05199. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gelato Network?
Tržišna kapitalizacija za GEL je $ 13.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GEL?
Količina u optjecaju za GEL je 269.15M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GEL?
GEL je postigao ATH cijenu od 4.248103084399532 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GEL?
GEL je vidio ATL cijenu od 0.032974778219578824 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GEL?
24-satni obujam trgovanja za GEL je $ 99.89K USD.
Hoće li GEL još narasti ove godine?
GEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gelato Network (GEL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

