GoldBrick (GBCK) Informacije State1 is an innovative ecosystem where gaming and commerce merge. It is designed for businesses and users to create a seamless XR and Web3 presence with ready-to-use immersive solutions. In this immersive ecosystem, companies can sell real-world products, engage with audiences, and host virtual events—all in one space. At the heart of State1’s economy is the GoldBrick (GBCK) token, which powers all transactions within the ecosystem. GoldBrick offers users the chance to earn rewards, participate in token-based games, and enjoy tangible benefits when purchasing goods, adding a gamified dimension to the experience. Službena web stranica: https://www.state1.io Bijela knjiga: https://state1.docsend.com/view/3zhbpjckg3ikjhit Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xdf5c227aB75D309D46fB9Df0F7Fa043e4534d2aB Kupi GBCK odmah!

GoldBrick (GBCK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GoldBrick (GBCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Povijesni maksimum: $ 0.225 $ 0.225 $ 0.225 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.012337 $ 0.012337 $ 0.012337 Saznajte više o cijeni GoldBrick (GBCK)

GoldBrick (GBCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GoldBrick (GBCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GBCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GBCK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GBCK tokena, istražite GBCK cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje GoldBrick (GBCK) u svoj portfelj?

GoldBrick (GBCK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GBCK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GBCK povijest cijena odmah!

GBCK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GBCK? Naša GBCK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GBCK predviđanje cijene tokena odmah!

