Gamer Arena (GAU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gamer Arena (GAU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gamer Arena (GAU) Informacije Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology. Službena web stranica: https://about.gamerarena.com/ Istraživač blokova: https://snowtrace.io/token/0xCa8EBfB8e1460Aaac7c272CB9053B3D42412AAc2

Gamer Arena (GAU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gamer Arena (GAU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 490.00K $ 490.00K $ 490.00K Povijesni maksimum: $ 0.1949 $ 0.1949 $ 0.1949 Povijesni minimum: $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 $ 0.000834290964170406 Trenutna cijena: $ 0.00098 $ 0.00098 $ 0.00098 Saznajte više o cijeni Gamer Arena (GAU)

Gamer Arena (GAU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gamer Arena (GAU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAU tokena, istražite GAU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GAU Jeste li zainteresirani za dodavanje Gamer Arena (GAU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GAU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Gamer Arena (GAU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GAU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GAU povijest cijena odmah!

GAU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GAU? Naša GAU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GAU predviđanje cijene tokena odmah!

