1 GAU u USD cijena uživo:

$0.001011
-7.83%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gamer Arena (GAU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:53:21 (UTC+8)

Gamer Arena (GAU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001007
24-satna najniža cijena
$ 0.001099
24-satna najviša cijena

$ 0.001007
$ 0.001099
$ 1.0002730866188954
$ 0.000834290964170406
+0.19%

-7.82%

-37.62%

-37.62%

Gamer Arena (GAU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00101. Tijekom protekla 24 sata, GAUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001007 i najviše cijene $ 0.001099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAU je $ 1.0002730866188954, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000834290964170406.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAU se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, -7.82% u posljednjih 24 sata i -37.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gamer Arena (GAU)

No.4224

$ 0.00
$ 55.68K
$ 505.00K
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gamer Arena je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.68K. Količina u optjecaju GAU je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 505.00K.

Gamer Arena (GAU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gamer Arena za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00008589-7.82%
30 dana$ -0.000578-36.40%
60 dana$ -0.000418-29.28%
90 dana$ -0.001333-56.90%
Gamer Arena promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GAU od $ -0.00008589 (-7.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gamer Arena 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000578 (-36.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gamer Arena 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAU od $ -0.000418 (-29.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gamer Arena 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001333 (-56.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gamer Arena (GAU)?

Pogledajte Gamer Arena stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gamer Arena (GAU)

Gamer Arena is a competitive gaming platform where gamers get rewarded for gaming skills, efforts, and loyalties through the Challenge & Earn model powered by blockchain technology.

Gamer Arena dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gamer Arena ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GAU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gamer Arena na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gamer Arena učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gamer Arena Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gamer Arena (GAU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gamer Arena (GAU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gamer Arena.

Provjerite Gamer Arena predviđanje cijene sada!

Gamer Arena (GAU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gamer Arena (GAU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gamer Arena (GAU)

Tražiš kako kupiti Gamer Arena? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gamer Arena na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GAU u lokalnim valutama

1 Gamer Arena(GAU) u VND
26.57815
1 Gamer Arena(GAU) u AUD
A$0.0015352
1 Gamer Arena(GAU) u GBP
0.0007373
1 Gamer Arena(GAU) u EUR
0.0008585
1 Gamer Arena(GAU) u USD
$0.00101
1 Gamer Arena(GAU) u MYR
RM0.0042622
1 Gamer Arena(GAU) u TRY
0.0415615
1 Gamer Arena(GAU) u JPY
¥0.14847
1 Gamer Arena(GAU) u ARS
ARS$1.3911841
1 Gamer Arena(GAU) u RUB
0.0813757
1 Gamer Arena(GAU) u INR
0.088981
1 Gamer Arena(GAU) u IDR
Rp16.5573744
1 Gamer Arena(GAU) u KRW
1.4066775
1 Gamer Arena(GAU) u PHP
0.0578225
1 Gamer Arena(GAU) u EGP
￡E.0.0490254
1 Gamer Arena(GAU) u BRL
R$0.0054944
1 Gamer Arena(GAU) u CAD
C$0.0013837
1 Gamer Arena(GAU) u BDT
0.1229675
1 Gamer Arena(GAU) u NGN
1.5467039
1 Gamer Arena(GAU) u COP
$4.0562206
1 Gamer Arena(GAU) u ZAR
R.0.0177659
1 Gamer Arena(GAU) u UAH
0.0418645
1 Gamer Arena(GAU) u VES
Bs0.14746
1 Gamer Arena(GAU) u CLP
$0.97768
1 Gamer Arena(GAU) u PKR
Rs0.2866784
1 Gamer Arena(GAU) u KZT
0.5447637
1 Gamer Arena(GAU) u THB
฿0.0326129
1 Gamer Arena(GAU) u TWD
NT$0.0309464
1 Gamer Arena(GAU) u AED
د.إ0.0037067
1 Gamer Arena(GAU) u CHF
Fr0.000808
1 Gamer Arena(GAU) u HKD
HK$0.0078679
1 Gamer Arena(GAU) u AMD
֏0.3863755
1 Gamer Arena(GAU) u MAD
.د.م0.00909
1 Gamer Arena(GAU) u MXN
$0.0188365
1 Gamer Arena(GAU) u SAR
ريال0.0037875
1 Gamer Arena(GAU) u PLN
0.0036764
1 Gamer Arena(GAU) u RON
лв0.0043733
1 Gamer Arena(GAU) u SEK
kr0.009494
1 Gamer Arena(GAU) u BGN
лв0.0016867
1 Gamer Arena(GAU) u HUF
Ft0.3412083
1 Gamer Arena(GAU) u CZK
0.0210787
1 Gamer Arena(GAU) u KWD
د.ك0.00030805
1 Gamer Arena(GAU) u ILS
0.0033835
1 Gamer Arena(GAU) u AOA
Kz0.9206857
1 Gamer Arena(GAU) u BHD
.د.ب0.00038077
1 Gamer Arena(GAU) u BMD
$0.00101
1 Gamer Arena(GAU) u DKK
kr0.0064337
1 Gamer Arena(GAU) u HNL
L0.0264721
1 Gamer Arena(GAU) u MUR
0.046258
1 Gamer Arena(GAU) u NAD
$0.017776
1 Gamer Arena(GAU) u NOK
kr0.0100899
1 Gamer Arena(GAU) u NZD
$0.0017069
1 Gamer Arena(GAU) u PAB
B/.0.00101
1 Gamer Arena(GAU) u PGK
K0.0042723
1 Gamer Arena(GAU) u QAR
ر.ق0.0036865
1 Gamer Arena(GAU) u RSD
дин.0.1011414

Gamer Arena Resurs

Za dublje razumijevanje Gamer Arena, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Gamer Arena web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gamer Arena

Koliko Gamer Arena (GAU) vrijedi danas?
Cijena GAU uživo u USD je 0.00101 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAU u USD?
Trenutačna cijena GAU u USD je $ 0.00101. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gamer Arena?
Tržišna kapitalizacija za GAU je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAU?
Količina u optjecaju za GAU je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAU?
GAU je postigao ATH cijenu od 1.0002730866188954 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAU?
GAU je vidio ATL cijenu od 0.000834290964170406 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAU?
24-satni obujam trgovanja za GAU je $ 55.68K USD.
Hoće li GAU još narasti ove godine?
GAU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gamer Arena (GAU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GAU u USD kalkulator

Iznos

GAU
GAU
USD
USD

1 GAU = 0.00101 USD

Trgujte GAU

GAUUSDT
$0.001011
-7.82%

