Gather Cijena(GAT)

$0.719
+2.71%1D
Grafikon aktualnih cijena Gather (GAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:53:14 (UTC+8)

Gather (GAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
$ 0.732
$ 0.732$ 0.732
24-satna najviša cijena

0.00%

+2.71%

-30.87%

-30.87%

Gather (GAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.719. Tijekom protekla 24 sata, GATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7 i najviše cijene $ 0.732, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAT je $ 46.85788471173177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5029087773066527.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i -30.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gather (GAT)

No.4055

$ 302.80
$ 302.80$ 302.80

$ 71.90M
$ 71.90M$ 71.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

2024-04-20 00:00:00

GAT

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gather je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 302.80. Količina u optjecaju GAT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.90M.

Gather (GAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gather za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01897+2.71%
30 dana$ -0.672-48.32%
60 dana$ -0.486-40.34%
90 dana$ -0.412-36.43%
Gather promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GAT od $ +0.01897 (+2.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gather 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.672 (-48.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gather 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAT od $ -0.486 (-40.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gather 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.412 (-36.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gather (GAT)?

Pogledajte Gather stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gather (GAT)

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Gather dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gather ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gather na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gather učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gather Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gather (GAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gather (GAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gather.

Provjerite Gather predviđanje cijene sada!

Gather (GAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gather (GAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gather (GAT)

Tražiš kako kupiti Gather? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gather na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GAT u lokalnim valutama

1 Gather(GAT) u VND
18,920.485
1 Gather(GAT) u AUD
A$1.09288
1 Gather(GAT) u GBP
0.52487
1 Gather(GAT) u EUR
0.61115
1 Gather(GAT) u USD
$0.719
1 Gather(GAT) u MYR
RM3.03418
1 Gather(GAT) u TRY
29.58685
1 Gather(GAT) u JPY
¥105.693
1 Gather(GAT) u ARS
ARS$990.35779
1 Gather(GAT) u RUB
57.92983
1 Gather(GAT) u INR
63.3439
1 Gather(GAT) u IDR
Rp11,786.88336
1 Gather(GAT) u KRW
1,001.38725
1 Gather(GAT) u PHP
41.16275
1 Gather(GAT) u EGP
￡E.34.90026
1 Gather(GAT) u BRL
R$3.91136
1 Gather(GAT) u CAD
C$0.98503
1 Gather(GAT) u BDT
87.53825
1 Gather(GAT) u NGN
1,101.06941
1 Gather(GAT) u COP
$2,887.54714
1 Gather(GAT) u ZAR
R.12.64721
1 Gather(GAT) u UAH
29.80255
1 Gather(GAT) u VES
Bs104.974
1 Gather(GAT) u CLP
$695.992
1 Gather(GAT) u PKR
Rs204.08096
1 Gather(GAT) u KZT
387.80703
1 Gather(GAT) u THB
฿23.21651
1 Gather(GAT) u TWD
NT$22.03016
1 Gather(GAT) u AED
د.إ2.63873
1 Gather(GAT) u CHF
Fr0.5752
1 Gather(GAT) u HKD
HK$5.60101
1 Gather(GAT) u AMD
֏275.05345
1 Gather(GAT) u MAD
.د.م6.471
1 Gather(GAT) u MXN
$13.40935
1 Gather(GAT) u SAR
ريال2.69625
1 Gather(GAT) u PLN
2.61716
1 Gather(GAT) u RON
лв3.11327
1 Gather(GAT) u SEK
kr6.7586
1 Gather(GAT) u BGN
лв1.20073
1 Gather(GAT) u HUF
Ft242.89977
1 Gather(GAT) u CZK
15.00553
1 Gather(GAT) u KWD
د.ك0.219295
1 Gather(GAT) u ILS
2.40865
1 Gather(GAT) u AOA
Kz655.41883
1 Gather(GAT) u BHD
.د.ب0.271063
1 Gather(GAT) u BMD
$0.719
1 Gather(GAT) u DKK
kr4.58003
1 Gather(GAT) u HNL
L18.84499
1 Gather(GAT) u MUR
32.9302
1 Gather(GAT) u NAD
$12.6544
1 Gather(GAT) u NOK
kr7.18281
1 Gather(GAT) u NZD
$1.21511
1 Gather(GAT) u PAB
B/.0.719
1 Gather(GAT) u PGK
K3.04137
1 Gather(GAT) u QAR
ر.ق2.62435
1 Gather(GAT) u RSD
дин.72.00066

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gather

Koliko Gather (GAT) vrijedi danas?
Cijena GAT uživo u USD je 0.719 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAT u USD?
Trenutačna cijena GAT u USD je $ 0.719. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gather?
Tržišna kapitalizacija za GAT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAT?
Količina u optjecaju za GAT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAT?
GAT je postigao ATH cijenu od 46.85788471173177 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAT?
GAT je vidio ATL cijenu od 0.5029087773066527 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAT?
24-satni obujam trgovanja za GAT je $ 302.80 USD.
Hoće li GAT još narasti ove godine?
GAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Gather (GAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

