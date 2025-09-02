Gather (GAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.719. Tijekom protekla 24 sata, GATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7 i najviše cijene $ 0.732, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAT je $ 46.85788471173177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5029087773066527.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.71% u posljednjih 24 sata i -30.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Gather (GAT)
No.4055
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 302.80
$ 302.80$ 302.80
$ 71.90M
$ 71.90M$ 71.90M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
2024-04-20 00:00:00
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
GAT
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gather je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 302.80. Količina u optjecaju GAT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.90M.
Gather (GAT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Gather za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.01897
+2.71%
30 dana
$ -0.672
-48.32%
60 dana
$ -0.486
-40.34%
90 dana
$ -0.412
-36.43%
Gather promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GAT od $ +0.01897 (+2.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Gather 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.672 (-48.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Gather 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAT od $ -0.486 (-40.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gather 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.412 (-36.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gather (GAT)?
Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network.
$GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.
Gather dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gather ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti GAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Gather na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gather učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Gather Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Gather (GAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gather (GAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gather.
Razumijevanje tokenomike Gather (GAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Gather (GAT)
Tražiš kako kupiti Gather? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gather na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.