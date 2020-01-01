Gari Token (GARI) Tokenomika

Gari Token (GARI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gari Token (GARI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Gari Token (GARI) Informacije

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Službena web stranica:
https://www.gari.network/
Bijela knjiga:
https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks

Gari Token (GARI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gari Token (GARI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.65M
Ukupna količina:
$ 979.44M
Količina u optjecaju:
$ 561.54M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.62M
Povijesni maksimum:
$ 1.6
Povijesni minimum:
$ 0.001662954237778263
Trenutna cijena:
$ 0.004714
Gari Token (GARI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gari Token (GARI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GARI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GARI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GARI tokena, istražite GARI cijenu tokena uživo!

