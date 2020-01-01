Gari Token (GARI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gari Token (GARI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gari Token (GARI) Informacije GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Službena web stranica: https://www.gari.network/ Bijela knjiga: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Kupi GARI odmah!

Gari Token (GARI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gari Token (GARI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Ukupna količina: $ 979.44M $ 979.44M $ 979.44M Količina u optjecaju: $ 561.54M $ 561.54M $ 561.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.62M $ 4.62M $ 4.62M Povijesni maksimum: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Povijesni minimum: $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 $ 0.001662954237778263 Trenutna cijena: $ 0.004714 $ 0.004714 $ 0.004714 Saznajte više o cijeni Gari Token (GARI)

Gari Token (GARI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gari Token (GARI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GARI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GARI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GARI tokena, istražite GARI cijenu tokena uživo!

Gari Token (GARI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GARI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GARI povijest cijena odmah!

GARI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GARI? Naša GARI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GARI predviđanje cijene tokena odmah!

