Gari Token (GARI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004909. Tijekom protekla 24 sata, GARItrgovalo je između najniže cijene $ 0.004859 i najviše cijene $ 0.005326, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GARI je $ 1.0509175415173795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001662954237778263.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GARI se promijenio za -2.58% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -24.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Gari Token (GARI)
No.1655
$ 2.76M
$ 24.63K
$ 4.81M
561.54M
979,444,315.55
979,444,315.55
57.33%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gari Token je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.63K. Količina u optjecaju GARI je 561.54M, s ukupnom količinom od 979444315.55. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.81M.
Gari Token (GARI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Gari Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00013778
-2.73%
30 dana
$ +0.003029
+161.11%
60 dana
$ +0.002737
+126.01%
90 dana
$ +0.001949
+65.84%
Gari Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u GARI od $ -0.00013778 (-2.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Gari Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.003029 (+161.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Gari Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GARI od $ +0.002737 (+126.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gari Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001949 (+65.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gari Token (GARI)?
GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token.
The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.
Kako kupiti Gari Token (GARI)
