Više o GARI

GARI Informacije o cijeni

GARI Bijela knjiga

GARI Službena web stranica

GARI Tokenomija

GARI Prognoza cijena

GARI Povijest

Vodič za kupnju GARI

Konverter GARI u fiducijarnu valutu

GARI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gari Token Logotip

Gari Token Cijena(GARI)

1 GARI u USD cijena uživo:

$0.004909
$0.004909$0.004909
-2.73%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gari Token (GARI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:40:30 (UTC+8)

Gari Token (GARI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004859
$ 0.004859$ 0.004859
24-satna najniža cijena
$ 0.005326
$ 0.005326$ 0.005326
24-satna najviša cijena

$ 0.004859
$ 0.004859$ 0.004859

$ 0.005326
$ 0.005326$ 0.005326

$ 1.0509175415173795
$ 1.0509175415173795$ 1.0509175415173795

$ 0.001662954237778263
$ 0.001662954237778263$ 0.001662954237778263

-2.58%

-2.73%

-24.69%

-24.69%

Gari Token (GARI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004909. Tijekom protekla 24 sata, GARItrgovalo je između najniže cijene $ 0.004859 i najviše cijene $ 0.005326, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GARI je $ 1.0509175415173795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001662954237778263.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GARI se promijenio za -2.58% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -24.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gari Token (GARI)

No.1655

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

$ 24.63K
$ 24.63K$ 24.63K

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

561.54M
561.54M 561.54M

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

979,444,315.55
979,444,315.55 979,444,315.55

57.33%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gari Token je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.63K. Količina u optjecaju GARI je 561.54M, s ukupnom količinom od 979444315.55. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.81M.

Gari Token (GARI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gari Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00013778-2.73%
30 dana$ +0.003029+161.11%
60 dana$ +0.002737+126.01%
90 dana$ +0.001949+65.84%
Gari Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GARI od $ -0.00013778 (-2.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gari Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.003029 (+161.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gari Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GARI od $ +0.002737 (+126.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gari Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001949 (+65.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gari Token (GARI)?

Pogledajte Gari Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gari Token (GARI)

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Gari Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gari Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GARI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gari Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gari Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gari Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gari Token (GARI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gari Token (GARI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gari Token.

Provjerite Gari Token predviđanje cijene sada!

Gari Token (GARI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gari Token (GARI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GARI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gari Token (GARI)

Tražiš kako kupiti Gari Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gari Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GARI u lokalnim valutama

1 Gari Token(GARI) u VND
129.180335
1 Gari Token(GARI) u AUD
A$0.00746168
1 Gari Token(GARI) u GBP
0.00358357
1 Gari Token(GARI) u EUR
0.00417265
1 Gari Token(GARI) u USD
$0.004909
1 Gari Token(GARI) u MYR
RM0.02071598
1 Gari Token(GARI) u TRY
0.20185808
1 Gari Token(GARI) u JPY
¥0.721623
1 Gari Token(GARI) u ARS
ARS$6.76170569
1 Gari Token(GARI) u RUB
0.39551813
1 Gari Token(GARI) u INR
0.431992
1 Gari Token(GARI) u IDR
Rp80.47539696
1 Gari Token(GARI) u KRW
6.83700975
1 Gari Token(GARI) u PHP
0.28040208
1 Gari Token(GARI) u EGP
￡E.0.23818468
1 Gari Token(GARI) u BRL
R$0.02665587
1 Gari Token(GARI) u CAD
C$0.00672533
1 Gari Token(GARI) u BDT
0.59659077
1 Gari Token(GARI) u NGN
7.50610645
1 Gari Token(GARI) u COP
$19.71483854
1 Gari Token(GARI) u ZAR
R.0.0863984
1 Gari Token(GARI) u UAH
0.20308533
1 Gari Token(GARI) u VES
Bs0.716714
1 Gari Token(GARI) u CLP
$4.76173
1 Gari Token(GARI) u PKR
Rs1.39101424
1 Gari Token(GARI) u KZT
2.64207289
1 Gari Token(GARI) u THB
฿0.15860979
1 Gari Token(GARI) u TWD
NT$0.15031358
1 Gari Token(GARI) u AED
د.إ0.01801603
1 Gari Token(GARI) u CHF
Fr0.0039272
1 Gari Token(GARI) u HKD
HK$0.03824111
1 Gari Token(GARI) u AMD
֏1.87651434
1 Gari Token(GARI) u MAD
.د.م0.04408282
1 Gari Token(GARI) u MXN
$0.09150376
1 Gari Token(GARI) u SAR
ريال0.01840875
1 Gari Token(GARI) u PLN
0.01781967
1 Gari Token(GARI) u RON
лв0.02125597
1 Gari Token(GARI) u SEK
kr0.04609551
1 Gari Token(GARI) u BGN
лв0.00819803
1 Gari Token(GARI) u HUF
Ft1.65673841
1 Gari Token(GARI) u CZK
0.10235265
1 Gari Token(GARI) u KWD
د.ك0.001497245
1 Gari Token(GARI) u ILS
0.01644515
1 Gari Token(GARI) u AOA
Kz4.47489713
1 Gari Token(GARI) u BHD
.د.ب0.001845784
1 Gari Token(GARI) u BMD
$0.004909
1 Gari Token(GARI) u DKK
kr0.03127033
1 Gari Token(GARI) u HNL
L0.12841944
1 Gari Token(GARI) u MUR
0.2248322
1 Gari Token(GARI) u NAD
$0.08620204
1 Gari Token(GARI) u NOK
kr0.04909
1 Gari Token(GARI) u NZD
$0.00829621
1 Gari Token(GARI) u PAB
B/.0.004909
1 Gari Token(GARI) u PGK
K0.02076507
1 Gari Token(GARI) u QAR
ر.ق0.01786876
1 Gari Token(GARI) u RSD
дин.0.49129272

Gari Token Resurs

Za dublje razumijevanje Gari Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Gari Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gari Token

Koliko Gari Token (GARI) vrijedi danas?
Cijena GARI uživo u USD je 0.004909 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GARI u USD?
Trenutačna cijena GARI u USD je $ 0.004909. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gari Token?
Tržišna kapitalizacija za GARI je $ 2.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GARI?
Količina u optjecaju za GARI je 561.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GARI?
GARI je postigao ATH cijenu od 1.0509175415173795 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GARI?
GARI je vidio ATL cijenu od 0.001662954237778263 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GARI?
24-satni obujam trgovanja za GARI je $ 24.63K USD.
Hoće li GARI još narasti ove godine?
GARI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GARI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:40:30 (UTC+8)

Gari Token (GARI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

GARI u USD kalkulator

Iznos

GARI
GARI
USD
USD

1 GARI = 0.004909 USD

Trgujte GARI

GARIUSDT
$0.004909
$0.004909$0.004909
-2.71%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine