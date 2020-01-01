GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Informacije GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Kupi GAMEVIRTUAL odmah!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.48M $ 16.48M $ 16.48M Povijesni maksimum: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Povijesni minimum: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Trenutna cijena: $ 0.01648 $ 0.01648 $ 0.01648 Saznajte više o cijeni GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAMEVIRTUAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAMEVIRTUAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAMEVIRTUAL tokena, istražite GAMEVIRTUAL cijenu tokena uživo!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GAMEVIRTUAL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GAMEVIRTUAL povijest cijena odmah!

