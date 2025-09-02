Više o GAMEVIRTUAL

2025-09-02 05:40:23 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Informacije o cijeni (USD)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01499. Tijekom protekla 24 sata, GAMEVIRTUALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01494 i najviše cijene $ 0.0168, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAMEVIRTUAL je $ 0.38797672184701637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000026129375144809.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAMEVIRTUAL se promijenio za -2.16% u posljednjih sat vremena, -4.09% u posljednjih 24 sata i -18.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAME by Virtuals je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.73K. Količina u optjecaju GAMEVIRTUAL je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.99M.

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GAME by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006392-4.09%
30 dana$ -0.00837-35.84%
60 dana$ -0.0586-79.64%
90 dana$ -0.02193-59.40%
GAME by Virtuals promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GAMEVIRTUAL od $ -0.0006392 (-4.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GAME by Virtuals 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00837 (-35.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GAME by Virtuals 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAMEVIRTUAL od $ -0.0586 (-79.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GAME by Virtuals 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02193 (-59.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)?

Pogledajte GAME by Virtuals stranicu Povijest cijena sada.

Što je GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.

GAME by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GAME by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GAMEVIRTUAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GAME by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GAME by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GAME by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GAME by Virtuals.

Provjerite GAME by Virtuals predviđanje cijene sada!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAMEVIRTUAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Tražiš kako kupiti GAME by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GAME by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GAMEVIRTUAL u lokalnim valutama

1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u VND
394.46185
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u AUD
A$0.0227848
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u GBP
0.0109427
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u EUR
0.0127415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u USD
$0.01499
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u MYR
RM0.0632578
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u TRY
0.6163888
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u JPY
¥2.20353
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u ARS
ARS$20.6473759
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u RUB
1.2077443
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u INR
1.31912
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u IDR
Rp245.7376656
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u KRW
20.8773225
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u PHP
0.8562288
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u EGP
￡E.0.7273148
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u BRL
R$0.0813957
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u CAD
C$0.0205363
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u BDT
1.8217347
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u NGN
22.9204595
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u COP
$60.2007394
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u ZAR
R.0.263824
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u UAH
0.6201363
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u VES
Bs2.18854
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u CLP
$14.5403
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u PKR
Rs4.2475664
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u KZT
8.0677679
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u THB
฿0.4843269
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u TWD
NT$0.4589938
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u AED
د.إ0.0550133
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u CHF
Fr0.011992
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u HKD
HK$0.1167721
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u AMD
֏5.7300774
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u MAD
.د.م0.1346102
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u MXN
$0.2794136
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u SAR
ريال0.0562125
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u PLN
0.0544137
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u RON
лв0.0649067
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u SEK
kr0.1407561
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u BGN
лв0.0250333
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u HUF
Ft5.0589751
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u CZK
0.3125415
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u KWD
د.ك0.00457195
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u ILS
0.0502165
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u AOA
Kz13.6644343
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u BHD
.د.ب0.00563624
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u BMD
$0.01499
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u DKK
kr0.0954863
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u HNL
L0.3921384
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u MUR
0.686542
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u NAD
$0.2632244
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u NOK
kr0.1499
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u NZD
$0.0253331
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u PAB
B/.0.01499
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u PGK
K0.0634077
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u QAR
ر.ق0.0545636
1 GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) u RSD
дин.1.5001992

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GAME by Virtuals

Koliko GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) vrijedi danas?
Cijena GAMEVIRTUAL uživo u USD je 0.01499 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAMEVIRTUAL u USD?
Trenutačna cijena GAMEVIRTUAL u USD je $ 0.01499. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GAME by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za GAMEVIRTUAL je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAMEVIRTUAL?
Količina u optjecaju za GAMEVIRTUAL je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAMEVIRTUAL?
GAMEVIRTUAL je postigao ATH cijenu od 0.38797672184701637 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAMEVIRTUAL?
GAMEVIRTUAL je vidio ATL cijenu od 0.000026129375144809 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAMEVIRTUAL?
24-satni obujam trgovanja za GAMEVIRTUAL je $ 59.73K USD.
Hoće li GAMEVIRTUAL još narasti ove godine?
GAMEVIRTUAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAMEVIRTUAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02 05:40:23 (UTC+8)

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

