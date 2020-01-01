GAINS (GAINS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GAINS (GAINS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GAINS (GAINS) Informacije GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Službena web stranica: https://www.gains-associates.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Kupi GAINS odmah!

GAINS (GAINS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAINS (GAINS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Povijesni maksimum: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Povijesni minimum: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Trenutna cijena: $ 0.02683 $ 0.02683 $ 0.02683 Saznajte više o cijeni GAINS (GAINS)

GAINS (GAINS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GAINS (GAINS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAINS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAINS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAINS tokena, istražite GAINS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GAINS Jeste li zainteresirani za dodavanje GAINS (GAINS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GAINS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GAINS na MEXC-u odmah!

GAINS (GAINS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GAINS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GAINS povijest cijena odmah!

GAINS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GAINS? Naša GAINS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GAINS predviđanje cijene tokena odmah!

