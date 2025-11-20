GraphAI Cijena danas

Trenutačna cijena GraphAI (GAI) danas je $ 0.0486, s promjenom od 3.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GAI u USD je $ 0.0486 po GAI.

GraphAI trenutačno je na #4051 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 GAI. Tijekom posljednja 24 sata, GAI trgovao je između $ 0.0453 (niska) i $ 0.0498 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.8571500421232581, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000940784235454038.

U kratkoročnim performansama, GAI se kretao -0.82% u posljednjem satu i -19.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 149.78K.

Informacije o tržištu GraphAI (GAI)

Poredak No.4051 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 149.78K$ 149.78K $ 149.78K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BASE

