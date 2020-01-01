GAG Token (GAG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GAG Token (GAG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GAG Token (GAG) Informacije GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure. Službena web stranica: https://gagtoken.com/ Bijela knjiga: https://gagtoken.gitbook.io/gag-token-tr/gag-token-en Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xAD600060a153bc35BD8997ceFE959EFb19026757 Kupi GAG odmah!

GAG Token (GAG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAG Token (GAG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 461.34K $ 461.34K $ 461.34K Povijesni maksimum: $ 0.04672 $ 0.04672 $ 0.04672 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00699 $ 0.00699 $ 0.00699 Saznajte više o cijeni GAG Token (GAG)

GAG Token (GAG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GAG Token (GAG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GAG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GAG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GAG tokena, istražite GAG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti GAG Jeste li zainteresirani za dodavanje GAG Token (GAG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje GAG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati GAG na MEXC-u odmah!

GAG Token (GAG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena GAG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite GAG povijest cijena odmah!

GAG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GAG? Naša GAG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GAG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!