GAG Token Logotip

GAG Token Cijena(GAG)

1 GAG u USD cijena uživo:

+1.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GAG Token (GAG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:53:06 (UTC+8)

GAG Token (GAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.34%

+1.35%

+4.90%

+4.90%

GAG Token (GAG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00599. Tijekom protekla 24 sata, GAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00584 i najviše cijene $ 0.00603, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GAG je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GAG se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +1.35% u posljednjih 24 sata i +4.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GAG Token (GAG)

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija GAG Token je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.18K. Količina u optjecaju GAG je --, s ukupnom količinom od 66000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 395.34K.

GAG Token (GAG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GAG Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000798+1.35%
30 dana$ -0.00027-4.32%
60 dana$ -0.00369-38.12%
90 dana$ -0.01401-70.05%
GAG Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GAG od $ +0.0000798 (+1.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GAG Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00027 (-4.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GAG Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GAG od $ -0.00369 (-38.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GAG Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01401 (-70.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GAG Token (GAG)?

Pogledajte GAG Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je GAG Token (GAG)

GAG Token is a cryptocurrency project integrated within the Adgager ecosystem, with a focus on the research sector. It serves as a valuable tool for investors, facilitating participation in Adgager's closed-loop system and providing sustainable value through its innovative tokenomics structure.

GAG Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GAG Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GAG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GAG Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GAG Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GAG Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GAG Token (GAG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GAG Token (GAG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GAG Token.

Provjerite GAG Token predviđanje cijene sada!

GAG Token (GAG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GAG Token (GAG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GAG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GAG Token (GAG)

Tražiš kako kupiti GAG Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GAG Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GAG u lokalnim valutama

1 GAG Token(GAG) u VND
157.62685
1 GAG Token(GAG) u AUD
A$0.0091048
1 GAG Token(GAG) u GBP
0.0043727
1 GAG Token(GAG) u EUR
0.0050915
1 GAG Token(GAG) u USD
$0.00599
1 GAG Token(GAG) u MYR
RM0.0252778
1 GAG Token(GAG) u TRY
0.2464885
1 GAG Token(GAG) u JPY
¥0.88053
1 GAG Token(GAG) u ARS
ARS$8.2506859
1 GAG Token(GAG) u RUB
0.4826143
1 GAG Token(GAG) u INR
0.527719
1 GAG Token(GAG) u IDR
Rp98.1967056
1 GAG Token(GAG) u KRW
8.3425725
1 GAG Token(GAG) u PHP
0.3429275
1 GAG Token(GAG) u EGP
￡E.0.2907546
1 GAG Token(GAG) u BRL
R$0.0325856
1 GAG Token(GAG) u CAD
C$0.0082063
1 GAG Token(GAG) u BDT
0.7292825
1 GAG Token(GAG) u NGN
9.1730261
1 GAG Token(GAG) u COP
$24.0561994
1 GAG Token(GAG) u ZAR
R.0.1053641
1 GAG Token(GAG) u UAH
0.2482855
1 GAG Token(GAG) u VES
Bs0.87454
1 GAG Token(GAG) u CLP
$5.79832
1 GAG Token(GAG) u PKR
Rs1.7002016
1 GAG Token(GAG) u KZT
3.2308263
1 GAG Token(GAG) u THB
฿0.1934171
1 GAG Token(GAG) u TWD
NT$0.1835336
1 GAG Token(GAG) u AED
د.إ0.0219833
1 GAG Token(GAG) u CHF
Fr0.004792
1 GAG Token(GAG) u HKD
HK$0.0466621
1 GAG Token(GAG) u AMD
֏2.2914745
1 GAG Token(GAG) u MAD
.د.م0.05391
1 GAG Token(GAG) u MXN
$0.1117135
1 GAG Token(GAG) u SAR
ريال0.0224625
1 GAG Token(GAG) u PLN
0.0218036
1 GAG Token(GAG) u RON
лв0.0259367
1 GAG Token(GAG) u SEK
kr0.056306
1 GAG Token(GAG) u BGN
лв0.0100033
1 GAG Token(GAG) u HUF
Ft2.0236017
1 GAG Token(GAG) u CZK
0.1250113
1 GAG Token(GAG) u KWD
د.ك0.00182695
1 GAG Token(GAG) u ILS
0.0200665
1 GAG Token(GAG) u AOA
Kz5.4603043
1 GAG Token(GAG) u BHD
.د.ب0.00225823
1 GAG Token(GAG) u BMD
$0.00599
1 GAG Token(GAG) u DKK
kr0.0381563
1 GAG Token(GAG) u HNL
L0.1569979
1 GAG Token(GAG) u MUR
0.274342
1 GAG Token(GAG) u NAD
$0.105424
1 GAG Token(GAG) u NOK
kr0.0598401
1 GAG Token(GAG) u NZD
$0.0101231
1 GAG Token(GAG) u PAB
B/.0.00599
1 GAG Token(GAG) u PGK
K0.0253377
1 GAG Token(GAG) u QAR
ر.ق0.0218635
1 GAG Token(GAG) u RSD
дин.0.5998386

GAG Token Resurs

Za dublje razumijevanje GAG Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GAG Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GAG Token

Koliko GAG Token (GAG) vrijedi danas?
Cijena GAG uživo u USD je 0.00599 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GAG u USD?
Trenutačna cijena GAG u USD je $ 0.00599. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GAG Token?
Tržišna kapitalizacija za GAG je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GAG?
Količina u optjecaju za GAG je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GAG?
GAG je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GAG?
GAG je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za GAG?
24-satni obujam trgovanja za GAG je $ 10.18K USD.
Hoće li GAG još narasti ove godine?
GAG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GAG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:53:06 (UTC+8)

GAG Token (GAG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

