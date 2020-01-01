GAM3S.GG (G3) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GAM3S.GG (G3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GAM3S.GG (G3) Informacije GAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users. Službena web stranica: https://gam3s.gg Bijela knjiga: https://greenpaper.gam3s.gg Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0xc24a365a870821eb83fd216c9596edd89479d8d7 Kupi G3 odmah!

GAM3S.GG (G3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GAM3S.GG (G3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 554.05M $ 554.05M $ 554.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Povijesni maksimum: $ 0.0828 $ 0.0828 $ 0.0828 Povijesni minimum: $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 $ 0.002737726128482097 Trenutna cijena: $ 0.00401 $ 0.00401 $ 0.00401 Saznajte više o cijeni GAM3S.GG (G3)

GAM3S.GG (G3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GAM3S.GG (G3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj G3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja G3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku G3 tokena, istražite G3 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti G3 Jeste li zainteresirani za dodavanje GAM3S.GG (G3) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje G3, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati G3 na MEXC-u odmah!

GAM3S.GG (G3) Povijest cijena Analiza povijesti cijena G3 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite G3 povijest cijena odmah!

G3 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide G3? Naša G3 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte G3 predviđanje cijene tokena odmah!

