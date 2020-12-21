FraxShare (FXS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FraxShare (FXS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FraxShare (FXS) Informacije Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms Službena web stranica: https://frax.com Bijela knjiga: https://docs.frax.com/protocol/frax/overview Istraživač blokova: https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct Kupi FXS odmah!

FraxShare (FXS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FraxShare (FXS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 243.20M $ 243.20M $ 243.20M Ukupna količina: $ 99.68M $ 99.68M $ 99.68M Količina u optjecaju: $ 89.91M $ 89.91M $ 89.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 269.64M $ 269.64M $ 269.64M Povijesni maksimum: $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 Povijesni minimum: $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 Trenutna cijena: $ 2.705 $ 2.705 $ 2.705 Saznajte više o cijeni FraxShare (FXS)

FraxShare (FXS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FraxShare (FXS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FXS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FXS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FXS tokena, istražite FXS cijenu tokena uživo!

