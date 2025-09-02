Više o FXS

FXS Informacije o cijeni

FXS Bijela knjiga

FXS Službena web stranica

FXS Tokenomija

FXS Prognoza cijena

FXS Povijest

Vodič za kupnju FXS

Konverter FXS u fiducijarnu valutu

FXS Spot trgovanje

FXS USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FraxShare Logotip

FraxShare Cijena(FXS)

1 FXS u USD cijena uživo:

$2.526
$2.526$2.526
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FraxShare (FXS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:39:34 (UTC+8)

FraxShare (FXS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.467
$ 2.467$ 2.467
24-satna najniža cijena
$ 2.607
$ 2.607$ 2.607
24-satna najviša cijena

$ 2.467
$ 2.467$ 2.467

$ 2.607
$ 2.607$ 2.607

$ 42.67301505828751
$ 42.67301505828751$ 42.67301505828751

$ 1.2509860587875596
$ 1.2509860587875596$ 1.2509860587875596

+0.59%

0.00%

-0.67%

-0.67%

FraxShare (FXS) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.525. Tijekom protekla 24 sata, FXStrgovalo je između najniže cijene $ 2.467 i najviše cijene $ 2.607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FXS je $ 42.67301505828751, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.2509860587875596.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FXS se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FraxShare (FXS)

No.186

$ 226.94M
$ 226.94M$ 226.94M

$ 392.10K
$ 392.10K$ 392.10K

$ 251.70M
$ 251.70M$ 251.70M

89.88M
89.88M 89.88M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

90.16%

0.01%

2020-12-21 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija FraxShare je $ 226.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 392.10K. Količina u optjecaju FXS je 89.88M, s ukupnom količinom od 99681495.59113361. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 251.70M.

FraxShare (FXS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FraxShare za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.287-10.21%
60 dana$ +0.465+22.57%
90 dana$ -0.484-16.09%
FraxShare promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FXS od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FraxShare 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.287 (-10.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FraxShare 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FXS od $ +0.465 (+22.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FraxShare 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.484 (-16.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FraxShare (FXS)?

Pogledajte FraxShare stranicu Povijest cijena sada.

Što je FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FraxShare ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FXS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FraxShare na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FraxShare učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FraxShare Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FraxShare (FXS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FraxShare (FXS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FraxShare.

Provjerite FraxShare predviđanje cijene sada!

FraxShare (FXS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FraxShare (FXS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FXS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FraxShare (FXS)

Tražiš kako kupiti FraxShare? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FraxShare na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FXS u lokalnim valutama

1 FraxShare(FXS) u VND
66,445.375
1 FraxShare(FXS) u AUD
A$3.838
1 FraxShare(FXS) u GBP
1.84325
1 FraxShare(FXS) u EUR
2.14625
1 FraxShare(FXS) u USD
$2.525
1 FraxShare(FXS) u MYR
RM10.6555
1 FraxShare(FXS) u TRY
103.828
1 FraxShare(FXS) u JPY
¥371.175
1 FraxShare(FXS) u ARS
ARS$3,477.96025
1 FraxShare(FXS) u RUB
203.414
1 FraxShare(FXS) u INR
222.2
1 FraxShare(FXS) u IDR
Rp41,393.436
1 FraxShare(FXS) u KRW
3,516.69375
1 FraxShare(FXS) u PHP
144.228
1 FraxShare(FXS) u EGP
￡E.122.53825
1 FraxShare(FXS) u BRL
R$13.71075
1 FraxShare(FXS) u CAD
C$3.45925
1 FraxShare(FXS) u BDT
306.86325
1 FraxShare(FXS) u NGN
3,860.85125
1 FraxShare(FXS) u COP
$10,140.5515
1 FraxShare(FXS) u ZAR
R.44.44
1 FraxShare(FXS) u UAH
104.45925
1 FraxShare(FXS) u VES
Bs368.65
1 FraxShare(FXS) u CLP
$2,449.25
1 FraxShare(FXS) u PKR
Rs715.484
1 FraxShare(FXS) u KZT
1,358.98025
1 FraxShare(FXS) u THB
฿81.58275
1 FraxShare(FXS) u TWD
NT$77.3155
1 FraxShare(FXS) u AED
د.إ9.26675
1 FraxShare(FXS) u CHF
Fr2.02
1 FraxShare(FXS) u HKD
HK$19.66975
1 FraxShare(FXS) u AMD
֏965.2065
1 FraxShare(FXS) u MAD
.د.م22.6745
1 FraxShare(FXS) u MXN
$47.066
1 FraxShare(FXS) u SAR
ريال9.46875
1 FraxShare(FXS) u PLN
9.16575
1 FraxShare(FXS) u RON
лв10.93325
1 FraxShare(FXS) u SEK
kr23.70975
1 FraxShare(FXS) u BGN
лв4.21675
1 FraxShare(FXS) u HUF
Ft852.16225
1 FraxShare(FXS) u CZK
52.64625
1 FraxShare(FXS) u KWD
د.ك0.770125
1 FraxShare(FXS) u ILS
8.45875
1 FraxShare(FXS) u AOA
Kz2,301.71425
1 FraxShare(FXS) u BHD
.د.ب0.9494
1 FraxShare(FXS) u BMD
$2.525
1 FraxShare(FXS) u DKK
kr16.08425
1 FraxShare(FXS) u HNL
L66.054
1 FraxShare(FXS) u MUR
115.645
1 FraxShare(FXS) u NAD
$44.339
1 FraxShare(FXS) u NOK
kr25.25
1 FraxShare(FXS) u NZD
$4.26725
1 FraxShare(FXS) u PAB
B/.2.525
1 FraxShare(FXS) u PGK
K10.68075
1 FraxShare(FXS) u QAR
ر.ق9.191
1 FraxShare(FXS) u RSD
дин.252.702

FraxShare Resurs

Za dublje razumijevanje FraxShare, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FraxShare web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FraxShare

Koliko FraxShare (FXS) vrijedi danas?
Cijena FXS uživo u USD je 2.525 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FXS u USD?
Trenutačna cijena FXS u USD je $ 2.525. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FraxShare?
Tržišna kapitalizacija za FXS je $ 226.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FXS?
Količina u optjecaju za FXS je 89.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FXS?
FXS je postigao ATH cijenu od 42.67301505828751 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FXS?
FXS je vidio ATL cijenu od 1.2509860587875596 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FXS?
24-satni obujam trgovanja za FXS je $ 392.10K USD.
Hoće li FXS još narasti ove godine?
FXS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FXS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:39:34 (UTC+8)

FraxShare (FXS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FXS u USD kalkulator

Iznos

FXS
FXS
USD
USD

1 FXS = 2.525 USD

Trgujte FXS

FXSUSDT
$2.526
$2.526$2.526
-0.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine