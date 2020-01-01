FWC Token (FWC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FWC Token (FWC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FWC Token (FWC) Informacije FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. Službena web stranica: https://www.fwctoken.io/ Bijela knjiga: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Kupi FWC odmah!

FWC Token (FWC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FWC Token (FWC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 308.50K $ 308.50K $ 308.50K Ukupna količina: $ 200,000.00T $ 200,000.00T $ 200,000.00T Količina u optjecaju: $ 42,259.70T $ 42,259.70T $ 42,259.70T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Povijesni maksimum: $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 Povijesni minimum: $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 Trenutna cijena: $ 0.0000000000073 $ 0.0000000000073 $ 0.0000000000073 Saznajte više o cijeni FWC Token (FWC)

FWC Token (FWC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FWC Token (FWC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FWC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FWC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FWC tokena, istražite FWC cijenu tokena uživo!

