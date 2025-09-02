FWC Token (FWC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000000073. Tijekom protekla 24 sata, FWCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000000000073 i najviše cijene $ 0.0000000000073, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FWC je $ 0.000000000434919705, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000006683807.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FWC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FWC Token (FWC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija FWC Token je $ 308.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju FWC je 42,259.70T, s ukupnom količinom od 200000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.
FWC Token (FWC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FWC Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ +0.00000000000098
+15.50%
60 dana
$ +0.0000000000004
+5.79%
90 dana
$ +0.00000000000025
+3.54%
FWC Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FWC od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FWC Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000000000098 (+15.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FWC Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FWC od $ +0.0000000000004 (+5.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FWC Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000000000025 (+3.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.
FWC Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FWC Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FWC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o FWC Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FWC Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
FWC Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FWC Token (FWC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FWC Token (FWC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FWC Token.
Razumijevanje tokenomike FWC Token (FWC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FWC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti FWC Token (FWC)
Tražiš kako kupiti FWC Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FWC Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
