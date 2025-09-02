Više o FWC

FWC Informacije o cijeni

FWC Bijela knjiga

FWC Službena web stranica

FWC Tokenomija

FWC Prognoza cijena

FWC Povijest

Vodič za kupnju FWC

Konverter FWC u fiducijarnu valutu

FWC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FWC Token Logotip

FWC Token Cijena(FWC)

1 FWC u USD cijena uživo:

$0.0000000000073
$0.0000000000073$0.0000000000073
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FWC Token (FWC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:52:52 (UTC+8)

FWC Token (FWC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073
24-satna najniža cijena
$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073
24-satna najviša cijena

$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073

$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073

$ 0.000000000434919705
$ 0.000000000434919705$ 0.000000000434919705

$ 0.000000000006683807
$ 0.000000000006683807$ 0.000000000006683807

0.00%

0.00%

+0.41%

+0.41%

FWC Token (FWC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000000073. Tijekom protekla 24 sata, FWCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000000000073 i najviše cijene $ 0.0000000000073, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FWC je $ 0.000000000434919705, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000006683807.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FWC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FWC Token (FWC)

No.2573

$ 308.50K
$ 308.50K$ 308.50K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

42,259.70T
42,259.70T 42,259.70T

200,000,000,000,000,000
200,000,000,000,000,000 200,000,000,000,000,000

200,000,000,000,000,000
200,000,000,000,000,000 200,000,000,000,000,000

21.12%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FWC Token je $ 308.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju FWC je 42,259.70T, s ukupnom količinom od 200000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.

FWC Token (FWC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FWC Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.00000000000098+15.50%
60 dana$ +0.0000000000004+5.79%
90 dana$ +0.00000000000025+3.54%
FWC Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FWC od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FWC Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000000000098 (+15.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FWC Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FWC od $ +0.0000000000004 (+5.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FWC Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000000000025 (+3.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FWC Token (FWC)?

Pogledajte FWC Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je FWC Token (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

FWC Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FWC Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FWC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FWC Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FWC Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FWC Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FWC Token (FWC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FWC Token (FWC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FWC Token.

Provjerite FWC Token predviđanje cijene sada!

FWC Token (FWC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FWC Token (FWC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FWC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FWC Token (FWC)

Tražiš kako kupiti FWC Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FWC Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FWC u lokalnim valutama

1 FWC Token(FWC) u VND
0.0000001920995
1 FWC Token(FWC) u AUD
A$0.000000000011096
1 FWC Token(FWC) u GBP
0.000000000005329
1 FWC Token(FWC) u EUR
0.000000000006205
1 FWC Token(FWC) u USD
$0.0000000000073
1 FWC Token(FWC) u MYR
RM0.000000000030806
1 FWC Token(FWC) u TRY
0.000000000300395
1 FWC Token(FWC) u JPY
¥0.0000000010731
1 FWC Token(FWC) u ARS
ARS$0.000000010055093
1 FWC Token(FWC) u RUB
0.000000000588161
1 FWC Token(FWC) u INR
0.00000000064313
1 FWC Token(FWC) u IDR
Rp0.000000119672112
1 FWC Token(FWC) u KRW
0.000000010167075
1 FWC Token(FWC) u PHP
0.000000000417925
1 FWC Token(FWC) u EGP
￡E.0.000000000354342
1 FWC Token(FWC) u BRL
R$0.000000000039712
1 FWC Token(FWC) u CAD
C$0.000000000010001
1 FWC Token(FWC) u BDT
0.000000000888775
1 FWC Token(FWC) u NGN
0.000000011179147
1 FWC Token(FWC) u COP
$0.000000029317238
1 FWC Token(FWC) u ZAR
R.0.000000000128407
1 FWC Token(FWC) u UAH
0.000000000302585
1 FWC Token(FWC) u VES
Bs0.0000000010658
1 FWC Token(FWC) u CLP
$0.0000000070664
1 FWC Token(FWC) u PKR
Rs0.000000002072032
1 FWC Token(FWC) u KZT
0.000000003937401
1 FWC Token(FWC) u THB
฿0.000000000235717
1 FWC Token(FWC) u TWD
NT$0.000000000223672
1 FWC Token(FWC) u AED
د.إ0.000000000026791
1 FWC Token(FWC) u CHF
Fr0.00000000000584
1 FWC Token(FWC) u HKD
HK$0.000000000056867
1 FWC Token(FWC) u AMD
֏0.000000002792615
1 FWC Token(FWC) u MAD
.د.م0.0000000000657
1 FWC Token(FWC) u MXN
$0.000000000136145
1 FWC Token(FWC) u SAR
ريال0.000000000027375
1 FWC Token(FWC) u PLN
0.000000000026572
1 FWC Token(FWC) u RON
лв0.000000000031609
1 FWC Token(FWC) u SEK
kr0.00000000006862
1 FWC Token(FWC) u BGN
лв0.000000000012191
1 FWC Token(FWC) u HUF
Ft0.000000002466159
1 FWC Token(FWC) u CZK
0.000000000152351
1 FWC Token(FWC) u KWD
د.ك0.0000000000022265
1 FWC Token(FWC) u ILS
0.000000000024455
1 FWC Token(FWC) u AOA
Kz0.000000006654461
1 FWC Token(FWC) u BHD
.د.ب0.0000000000027521
1 FWC Token(FWC) u BMD
$0.0000000000073
1 FWC Token(FWC) u DKK
kr0.000000000046501
1 FWC Token(FWC) u HNL
L0.000000000191333
1 FWC Token(FWC) u MUR
0.00000000033434
1 FWC Token(FWC) u NAD
$0.00000000012848
1 FWC Token(FWC) u NOK
kr0.000000000072927
1 FWC Token(FWC) u NZD
$0.000000000012337
1 FWC Token(FWC) u PAB
B/.0.0000000000073
1 FWC Token(FWC) u PGK
K0.000000000030879
1 FWC Token(FWC) u QAR
ر.ق0.000000000026645
1 FWC Token(FWC) u RSD
дин.0.000000000731022

FWC Token Resurs

Za dublje razumijevanje FWC Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FWC Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FWC Token

Koliko FWC Token (FWC) vrijedi danas?
Cijena FWC uživo u USD je 0.0000000000073 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FWC u USD?
Trenutačna cijena FWC u USD je $ 0.0000000000073. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FWC Token?
Tržišna kapitalizacija za FWC je $ 308.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FWC?
Količina u optjecaju za FWC je 42,259.70T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FWC?
FWC je postigao ATH cijenu od 0.000000000434919705 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FWC?
FWC je vidio ATL cijenu od 0.000000000006683807 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FWC?
24-satni obujam trgovanja za FWC je $ 0.00 USD.
Hoće li FWC još narasti ove godine?
FWC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FWC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:52:52 (UTC+8)

FWC Token (FWC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FWC u USD kalkulator

Iznos

FWC
FWC
USD
USD

1 FWC = 0 USD

Trgujte FWC

FWCUSDT
$0.0000000000073
$0.0000000000073$0.0000000000073
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine