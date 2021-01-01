FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FUTURECOIN (FUTURE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FUTURECOIN (FUTURE) Informacije A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Službena web stranica: https://e-futurecoin.com Bijela knjiga: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b

FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FUTURECOIN (FUTURE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.79M $ 16.79M $ 16.79M Povijesni maksimum: $ 3.0001 $ 3.0001 $ 3.0001 Povijesni minimum: $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 Trenutna cijena: $ 0.1403 $ 0.1403 $ 0.1403 Saznajte više o cijeni FUTURECOIN (FUTURE)

FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FUTURECOIN (FUTURE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FUTURE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FUTURE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FUTURE tokena, istražite FUTURE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FUTURE Jeste li zainteresirani za dodavanje FUTURECOIN (FUTURE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FUTURE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

FUTURECOIN (FUTURE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FUTURE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FUTURE povijest cijena odmah!

FUTURE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FUTURE? Naša FUTURE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FUTURE predviđanje cijene tokena odmah!

