Futu Holdings Cijena danas

Trenutačna cijena Futu Holdings (FUTUON) danas je $ 167.38, s promjenom od 0.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FUTUON u USD je $ 167.38 po FUTUON.

Futu Holdings trenutačno je na #2015 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.13M, s količinom u optjecaju od 6.75K FUTUON. Tijekom posljednja 24 sata, FUTUON trgovao je između $ 163.4 (niska) i $ 171.66 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 201.65506655431702, dok je rekordna najniža cijena bila $ 150.44906962587248.

U kratkoročnim performansama, FUTUON se kretao -0.23% u posljednjem satu i -10.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 117.58K.

Informacije o tržištu Futu Holdings (FUTUON)

Poredak No.2015 Tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Obujam (24 sata) $ 117.58K$ 117.58K $ 117.58K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Količina u optjecaju 6.75K 6.75K 6.75K Ukupna količina 6,749.23051342 6,749.23051342 6,749.23051342 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Futu Holdings je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 117.58K. Količina u optjecaju FUTUON je 6.75K, s ukupnom količinom od 6749.23051342. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.13M.