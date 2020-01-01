FUTBOL (FUTBOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FUTBOL (FUTBOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FUTBOL (FUTBOL) Informacije 0xFútbol is the next-generation ecosystem designed for the world's 4 billion fútbol fans. It connects gaming, real-world assets, DeFi, and other fútbol-related innovations into a single, integrated economy. Through products like MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM, and FútbolPad, 0xFútbol transforms how fans engage with the sport, offering real ownership, rewards, and participation. The $FUTBOL token powers the entire ecosystem, enabling fans to move from passive spectators to active stakeholders in the future of fútbol. Službena web stranica: https://0xfutbol.com Bijela knjiga: https://whitepaper.0xfutbol.com Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c Kupi FUTBOL odmah!

FUTBOL (FUTBOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FUTBOL (FUTBOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 828.00K $ 828.00K $ 828.00K Povijesni maksimum: $ 0.04621 $ 0.04621 $ 0.04621 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00138 $ 0.00138 $ 0.00138 Saznajte više o cijeni FUTBOL (FUTBOL)

FUTBOL (FUTBOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FUTBOL (FUTBOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FUTBOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FUTBOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FUTBOL tokena, istražite FUTBOL cijenu tokena uživo!

FUTBOL (FUTBOL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FUTBOL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FUTBOL povijest cijena odmah!

FUTBOL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FUTBOL? Naša FUTBOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FUTBOL predviđanje cijene tokena odmah!

