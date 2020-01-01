Fuse Network (FUSE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fuse Network (FUSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fuse Network (FUSE) Informacije The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. Službena web stranica: http://fuse.io Bijela knjiga: https://docs.fuse.io/ Istraživač blokova: https://explorer.fuse.io/ Kupi FUSE odmah!

Fuse Network (FUSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fuse Network (FUSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Ukupna količina: $ 386.78M $ 386.78M $ 386.78M Količina u optjecaju: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Povijesni maksimum: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 Povijesni minimum: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 Trenutna cijena: $ 0.01065 $ 0.01065 $ 0.01065 Saznajte više o cijeni Fuse Network (FUSE)

Fuse Network (FUSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fuse Network (FUSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FUSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FUSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FUSE tokena, istražite FUSE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FUSE Jeste li zainteresirani za dodavanje Fuse Network (FUSE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FUSE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FUSE na MEXC-u odmah!

Fuse Network (FUSE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FUSE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FUSE povijest cijena odmah!

FUSE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FUSE? Naša FUSE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FUSE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!