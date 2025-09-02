Više o FUSE

Fuse Network Logotip

Fuse Network Cijena(FUSE)

1 FUSE u USD cijena uživo:

$0.010693
+2.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fuse Network (FUSE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:39:13 (UTC+8)

Fuse Network (FUSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0104
24-satna najniža cijena
$ 0.0107
24-satna najviša cijena

$ 0.0104
$ 0.0107
$ 2.137374549302839
$ 0.009535212978958053
+0.61%

+2.34%

+6.81%

+6.81%

Fuse Network (FUSE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.010693. Tijekom protekla 24 sata, FUSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0104 i najviše cijene $ 0.0107, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUSE je $ 2.137374549302839, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009535212978958053.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUSE se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +2.34% u posljednjih 24 sata i +6.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fuse Network (FUSE)

No.1773

$ 2.35M
$ 55.80K
$ 4.13M
219.88M
386,681,622.48103
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fuse Network je $ 2.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.80K. Količina u optjecaju FUSE je 219.88M, s ukupnom količinom od 386681622.48103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.13M.

Fuse Network (FUSE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fuse Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002445+2.34%
30 dana$ +0.000193+1.83%
60 dana$ +0.000633+6.29%
90 dana$ +0.000003+0.02%
Fuse Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FUSE od $ +0.0002445 (+2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fuse Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000193 (+1.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fuse Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FUSE od $ +0.000633 (+6.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fuse Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000003 (+0.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fuse Network (FUSE)?

Pogledajte Fuse Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fuse Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FUSE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fuse Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fuse Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fuse Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fuse Network (FUSE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fuse Network (FUSE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fuse Network.

Provjerite Fuse Network predviđanje cijene sada!

Fuse Network (FUSE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fuse Network (FUSE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUSE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fuse Network (FUSE)

Tražiš kako kupiti Fuse Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fuse Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FUSE u lokalnim valutama

Fuse Network Resurs

Za dublje razumijevanje Fuse Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Fuse Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fuse Network

Koliko Fuse Network (FUSE) vrijedi danas?
Cijena FUSE uživo u USD je 0.010693 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUSE u USD?
Trenutačna cijena FUSE u USD je $ 0.010693. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fuse Network?
Tržišna kapitalizacija za FUSE je $ 2.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUSE?
Količina u optjecaju za FUSE je 219.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUSE?
FUSE je postigao ATH cijenu od 2.137374549302839 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUSE?
FUSE je vidio ATL cijenu od 0.009535212978958053 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUSE?
24-satni obujam trgovanja za FUSE je $ 55.80K USD.
Hoće li FUSE još narasti ove godine?
FUSE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUSE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

