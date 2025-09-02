Fuse Network (FUSE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.010693. Tijekom protekla 24 sata, FUSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0104 i najviše cijene $ 0.0107, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUSE je $ 2.137374549302839, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009535212978958053.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUSE se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +2.34% u posljednjih 24 sata i +6.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Fuse Network (FUSE)
No.1773
$ 2.35M
$ 55.80K
$ 4.13M
219.88M
386,681,622.48103
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fuse Network je $ 2.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.80K. Količina u optjecaju FUSE je 219.88M, s ukupnom količinom od 386681622.48103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.13M.
Fuse Network (FUSE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Fuse Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002445
+2.34%
30 dana
$ +0.000193
+1.83%
60 dana
$ +0.000633
+6.29%
90 dana
$ +0.000003
+0.02%
Fuse Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FUSE od $ +0.0002445 (+2.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Fuse Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000193 (+1.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Fuse Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FUSE od $ +0.000633 (+6.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Fuse Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000003 (+0.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fuse Network (FUSE)?
The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.
Fuse Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Fuse Network (FUSE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fuse Network (FUSE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fuse Network.
Razumijevanje tokenomike Fuse Network (FUSE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUSE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.