Više o FUSD

FUSD Informacije o cijeni

FUSD Bijela knjiga

FUSD Službena web stranica

FUSD Tokenomija

FUSD Prognoza cijena

FUSD Povijest

Vodič za kupnju FUSD

Konverter FUSD u fiducijarnu valutu

FUSD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FUSD Logotip

FUSD Cijena(FUSD)

1 FUSD u USD cijena uživo:

$0.9999
$0.9999$0.9999
-0.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FUSD (FUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:52:44 (UTC+8)

FUSD (FUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24-satna najniža cijena
$ 1.0005
$ 1.0005$ 1.0005
24-satna najviša cijena

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 1.0005
$ 1.0005$ 1.0005

--
----

--
----

0.00%

-0.01%

-0.01%

-0.01%

FUSD (FUSD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9999. Tijekom protekla 24 sata, FUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9996 i najviše cijene $ 1.0005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUSD je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUSD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FUSD (FUSD)

--
----

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

1,100,000
1,100,000 1,100,000

ZANO

Trenutačna tržišna kapitalizacija FUSD je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.62M. Količina u optjecaju FUSD je --, s ukupnom količinom od 1100000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.

FUSD (FUSD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FUSD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001-0.01%
30 dana$ 00.00%
60 dana$ +0.0001+0.01%
90 dana$ +0.0999+11.10%
FUSD promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FUSD od $ -0.0001 (-0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FUSD 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FUSD 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FUSD od $ +0.0001 (+0.01%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FUSD 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0999 (+11.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FUSD (FUSD)?

Pogledajte FUSD stranicu Povijest cijena sada.

Što je FUSD (FUSD)

FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide.

FUSD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FUSD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FUSD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FUSD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FUSD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FUSD (FUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FUSD (FUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FUSD.

Provjerite FUSD predviđanje cijene sada!

FUSD (FUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FUSD (FUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FUSD (FUSD)

Tražiš kako kupiti FUSD? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FUSD na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FUSD u lokalnim valutama

1 FUSD(FUSD) u VND
26,312.3685
1 FUSD(FUSD) u AUD
A$1.519848
1 FUSD(FUSD) u GBP
0.729927
1 FUSD(FUSD) u EUR
0.849915
1 FUSD(FUSD) u USD
$0.9999
1 FUSD(FUSD) u MYR
RM4.219578
1 FUSD(FUSD) u TRY
41.145885
1 FUSD(FUSD) u JPY
¥146.9853
1 FUSD(FUSD) u ARS
ARS$1,377.272259
1 FUSD(FUSD) u RUB
80.561943
1 FUSD(FUSD) u INR
88.09119
1 FUSD(FUSD) u IDR
Rp16,391.800656
1 FUSD(FUSD) u KRW
1,392.610725
1 FUSD(FUSD) u PHP
57.244275
1 FUSD(FUSD) u EGP
￡E.48.535146
1 FUSD(FUSD) u BRL
R$5.439456
1 FUSD(FUSD) u CAD
C$1.369863
1 FUSD(FUSD) u BDT
121.737825
1 FUSD(FUSD) u NGN
1,531.236861
1 FUSD(FUSD) u COP
$4,015.658394
1 FUSD(FUSD) u ZAR
R.17.588241
1 FUSD(FUSD) u UAH
41.445855
1 FUSD(FUSD) u VES
Bs145.9854
1 FUSD(FUSD) u CLP
$967.9032
1 FUSD(FUSD) u PKR
Rs283.811616
1 FUSD(FUSD) u KZT
539.316063
1 FUSD(FUSD) u THB
฿32.286771
1 FUSD(FUSD) u TWD
NT$30.636936
1 FUSD(FUSD) u AED
د.إ3.669633
1 FUSD(FUSD) u CHF
Fr0.79992
1 FUSD(FUSD) u HKD
HK$7.789221
1 FUSD(FUSD) u AMD
֏382.511745
1 FUSD(FUSD) u MAD
.د.م8.9991
1 FUSD(FUSD) u MXN
$18.648135
1 FUSD(FUSD) u SAR
ريال3.749625
1 FUSD(FUSD) u PLN
3.639636
1 FUSD(FUSD) u RON
лв4.329567
1 FUSD(FUSD) u SEK
kr9.39906
1 FUSD(FUSD) u BGN
лв1.669833
1 FUSD(FUSD) u HUF
Ft337.796217
1 FUSD(FUSD) u CZK
20.867913
1 FUSD(FUSD) u KWD
د.ك0.3049695
1 FUSD(FUSD) u ILS
3.349665
1 FUSD(FUSD) u AOA
Kz911.478843
1 FUSD(FUSD) u BHD
.د.ب0.3769623
1 FUSD(FUSD) u BMD
$0.9999
1 FUSD(FUSD) u DKK
kr6.369363
1 FUSD(FUSD) u HNL
L26.207379
1 FUSD(FUSD) u MUR
45.79542
1 FUSD(FUSD) u NAD
$17.59824
1 FUSD(FUSD) u NOK
kr9.989001
1 FUSD(FUSD) u NZD
$1.689831
1 FUSD(FUSD) u PAB
B/.0.9999
1 FUSD(FUSD) u PGK
K4.229577
1 FUSD(FUSD) u QAR
ر.ق3.649635
1 FUSD(FUSD) u RSD
дин.100.129986

FUSD Resurs

Za dublje razumijevanje FUSD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FUSD web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FUSD

Koliko FUSD (FUSD) vrijedi danas?
Cijena FUSD uživo u USD je 0.9999 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUSD u USD?
Trenutačna cijena FUSD u USD je $ 0.9999. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FUSD?
Tržišna kapitalizacija za FUSD je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUSD?
Količina u optjecaju za FUSD je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUSD?
FUSD je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUSD?
FUSD je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUSD?
24-satni obujam trgovanja za FUSD je $ 1.62M USD.
Hoće li FUSD još narasti ove godine?
FUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:52:44 (UTC+8)

FUSD (FUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FUSD u USD kalkulator

Iznos

FUSD
FUSD
USD
USD

1 FUSD = 0.9999 USD

Trgujte FUSD

FUSDUSDT
$0.9999
$0.9999$0.9999
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine