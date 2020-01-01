Engines of Fury (FURY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Engines of Fury (FURY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Engines of Fury (FURY) Informacije Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience. Službena web stranica: https://www.eof.gg Bijela knjiga: https://eof.gg/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 Kupi FURY odmah!

Engines of Fury (FURY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Engines of Fury (FURY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Povijesni maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Povijesni minimum: $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 Trenutna cijena: $ 0.02767 $ 0.02767 $ 0.02767 Saznajte više o cijeni Engines of Fury (FURY)

Engines of Fury (FURY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Engines of Fury (FURY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FURY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FURY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FURY tokena, istražite FURY cijenu tokena uživo!

Engines of Fury (FURY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FURY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FURY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FURY? Naša FURY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

