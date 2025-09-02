Više o FURY

Engines of Fury Logotip

Engines of Fury Cijena(FURY)

1 FURY u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Engines of Fury (FURY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:42:31 (UTC+8)

Engines of Fury (FURY) Informacije o cijeni (USD)

Engines of Fury (FURY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0254. Tijekom protekla 24 sata, FURYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.023 i najviše cijene $ 0.02744, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FURY je $ 0.9501155181044358, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.018124355853822608.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FURY se promijenio za +1.03% u posljednjih sat vremena, +6.99% u posljednjih 24 sata i +16.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Engines of Fury (FURY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Engines of Fury je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 143.25K. Količina u optjecaju FURY je 48.00M, s ukupnom količinom od 120000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.05M.

Engines of Fury (FURY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Engines of Fury za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0016595+6.99%
30 dana$ +0.00691+37.37%
60 dana$ -0.00575-18.46%
90 dana$ +0.00366+16.83%
Engines of Fury promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FURY od $ +0.0016595 (+6.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Engines of Fury 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00691 (+37.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Engines of Fury 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FURY od $ -0.00575 (-18.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Engines of Fury 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00366 (+16.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Engines of Fury (FURY)?

Pogledajte Engines of Fury stranicu Povijest cijena sada.

Što je Engines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Engines of Fury ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FURY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Engines of Fury na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Engines of Fury učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Engines of Fury Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Engines of Fury (FURY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Engines of Fury (FURY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Engines of Fury.

Provjerite Engines of Fury predviđanje cijene sada!

Engines of Fury (FURY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Engines of Fury (FURY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FURY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Engines of Fury (FURY)

Tražiš kako kupiti Engines of Fury? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Engines of Fury na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FURY u lokalnim valutama

1 Engines of Fury(FURY) u VND
668.401
1 Engines of Fury(FURY) u AUD
A$0.038608
1 Engines of Fury(FURY) u GBP
0.018542
1 Engines of Fury(FURY) u EUR
0.02159
1 Engines of Fury(FURY) u USD
$0.0254
1 Engines of Fury(FURY) u MYR
RM0.107188
1 Engines of Fury(FURY) u TRY
1.04521
1 Engines of Fury(FURY) u JPY
¥3.7338
1 Engines of Fury(FURY) u ARS
ARS$34.986214
1 Engines of Fury(FURY) u RUB
2.046224
1 Engines of Fury(FURY) u INR
2.235708
1 Engines of Fury(FURY) u IDR
Rp416.393376
1 Engines of Fury(FURY) u KRW
35.42538
1 Engines of Fury(FURY) u PHP
1.451102
1 Engines of Fury(FURY) u EGP
￡E.1.232662
1 Engines of Fury(FURY) u BRL
R$0.137922
1 Engines of Fury(FURY) u CAD
C$0.034798
1 Engines of Fury(FURY) u BDT
3.086862
1 Engines of Fury(FURY) u NGN
38.897306
1 Engines of Fury(FURY) u COP
$102.007924
1 Engines of Fury(FURY) u ZAR
R.0.44704
1 Engines of Fury(FURY) u UAH
1.052322
1 Engines of Fury(FURY) u VES
Bs3.7084
1 Engines of Fury(FURY) u CLP
$24.5872
1 Engines of Fury(FURY) u PKR
Rs7.207504
1 Engines of Fury(FURY) u KZT
13.692632
1 Engines of Fury(FURY) u THB
฿0.820166
1 Engines of Fury(FURY) u TWD
NT$0.778256
1 Engines of Fury(FURY) u AED
د.إ0.093218
1 Engines of Fury(FURY) u CHF
Fr0.02032
1 Engines of Fury(FURY) u HKD
HK$0.197866
1 Engines of Fury(FURY) u AMD
֏9.709404
1 Engines of Fury(FURY) u MAD
.د.م0.228092
1 Engines of Fury(FURY) u MXN
$0.47371
1 Engines of Fury(FURY) u SAR
ريال0.09525
1 Engines of Fury(FURY) u PLN
0.092456
1 Engines of Fury(FURY) u RON
лв0.109982
1 Engines of Fury(FURY) u SEK
kr0.238506
1 Engines of Fury(FURY) u BGN
лв0.042418
1 Engines of Fury(FURY) u HUF
Ft8.57504
1 Engines of Fury(FURY) u CZK
0.529844
1 Engines of Fury(FURY) u KWD
د.ك0.007747
1 Engines of Fury(FURY) u ILS
0.08509
1 Engines of Fury(FURY) u AOA
Kz23.153878
1 Engines of Fury(FURY) u BHD
.د.ب0.0095758
1 Engines of Fury(FURY) u BMD
$0.0254
1 Engines of Fury(FURY) u DKK
kr0.161798
1 Engines of Fury(FURY) u HNL
L0.66548
1 Engines of Fury(FURY) u MUR
1.16332
1 Engines of Fury(FURY) u NAD
$0.446786
1 Engines of Fury(FURY) u NOK
kr0.253746
1 Engines of Fury(FURY) u NZD
$0.042926
1 Engines of Fury(FURY) u PAB
B/.0.0254
1 Engines of Fury(FURY) u PGK
K0.107442
1 Engines of Fury(FURY) u QAR
ر.ق0.092456
1 Engines of Fury(FURY) u RSD
дин.2.542032

Engines of Fury Resurs

Za dublje razumijevanje Engines of Fury, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Engines of Fury web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Engines of Fury

Koliko Engines of Fury (FURY) vrijedi danas?
Cijena FURY uživo u USD je 0.0254 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FURY u USD?
Trenutačna cijena FURY u USD je $ 0.0254. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Engines of Fury?
Tržišna kapitalizacija za FURY je $ 1.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FURY?
Količina u optjecaju za FURY je 48.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FURY?
FURY je postigao ATH cijenu od 0.9501155181044358 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FURY?
FURY je vidio ATL cijenu od 0.018124355853822608 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FURY?
24-satni obujam trgovanja za FURY je $ 143.25K USD.
Hoće li FURY još narasti ove godine?
FURY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FURY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:42:31 (UTC+8)

