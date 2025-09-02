Engines of Fury (FURY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0254. Tijekom protekla 24 sata, FURYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.023 i najviše cijene $ 0.02744, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FURY je $ 0.9501155181044358, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.018124355853822608.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FURY se promijenio za +1.03% u posljednjih sat vremena, +6.99% u posljednjih 24 sata i +16.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Engines of Fury (FURY)
No.2025
$ 1.22M
$ 143.25K
$ 3.05M
48.00M
120,000,000
120,000,000
40.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Engines of Fury je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 143.25K. Količina u optjecaju FURY je 48.00M, s ukupnom količinom od 120000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.05M.
Engines of Fury (FURY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Engines of Fury za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0016595
+6.99%
30 dana
$ +0.00691
+37.37%
60 dana
$ -0.00575
-18.46%
90 dana
$ +0.00366
+16.83%
Engines of Fury promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FURY od $ +0.0016595 (+6.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Engines of Fury 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00691 (+37.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Engines of Fury 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FURY od $ -0.00575 (-18.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Engines of Fury 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00366 (+16.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Engines of Fury (FURY)?
Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.
Engines of Fury dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Engines of Fury ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FURY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Engines of Fury na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Engines of Fury učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Engines of Fury Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Engines of Fury (FURY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Engines of Fury (FURY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Engines of Fury.
Razumijevanje tokenomike Engines of Fury (FURY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FURY opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Engines of Fury (FURY)
Tražiš kako kupiti Engines of Fury? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Engines of Fury na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.