Što je OYABUN (FURI)

$FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games.

OYABUN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OYABUN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti FURI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o OYABUN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OYABUN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OYABUN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OYABUN (FURI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OYABUN (FURI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OYABUN.

OYABUN (FURI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OYABUN (FURI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FURI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OYABUN (FURI)

Tražiš kako kupiti OYABUN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OYABUN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FURI u lokalnim valutama

OYABUN Resurs

Za dublje razumijevanje OYABUN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OYABUN Koliko OYABUN (FURI) vrijedi danas? Cijena FURI uživo u USD je 0.019105 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FURI u USD? $ 0.019105 . Provjerite Trenutačna cijena FURI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija OYABUN? Tržišna kapitalizacija za FURI je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FURI? Količina u optjecaju za FURI je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FURI? FURI je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FURI? FURI je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za FURI? 24-satni obujam trgovanja za FURI je $ 43.35K USD . Hoće li FURI još narasti ove godine? FURI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FURI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

OYABUN (FURI) Važna ažuriranja industrije

