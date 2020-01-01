Fuel (FUEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fuel (FUEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fuel (FUEL) Informacije Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Službena web stranica: https://www.fuel.network/ Bijela knjiga: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Kupi FUEL odmah!

Fuel (FUEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fuel (FUEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.54M $ 33.54M $ 33.54M Ukupna količina: $ 10.15B $ 10.15B $ 10.15B Količina u optjecaju: $ 5.81B $ 5.81B $ 5.81B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 58.58M $ 58.58M $ 58.58M Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.005522687310762791 $ 0.005522687310762791 $ 0.005522687310762791 Trenutna cijena: $ 0.00577 $ 0.00577 $ 0.00577 Saznajte više o cijeni Fuel (FUEL)

Fuel (FUEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fuel (FUEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FUEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FUEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FUEL tokena, istražite FUEL cijenu tokena uživo!

Fuel (FUEL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FUEL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FUEL povijest cijena odmah!

FUEL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FUEL? Naša FUEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FUEL predviđanje cijene tokena odmah!

