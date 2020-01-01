Fud the Pug (FUD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fud the Pug (FUD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fud the Pug (FUD) Informacije FUD is a Meme token on SUI. Službena web stranica: https://fudthepug.com/ Istraživač blokova: https://suivision.xyz/coin/0x76cb819b01abed502bee8a702b4c2d547532c12f25001c9dea795a5e631c26f1::fud::FUD?tab=Holders Kupi FUD odmah!

Fud the Pug (FUD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fud the Pug (FUD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 75.49T $ 75.49T $ 75.49T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Povijesni maksimum: $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 $ 0.0000009472 Povijesni minimum: $ 0.000000024663689263 $ 0.000000024663689263 $ 0.000000024663689263 Trenutna cijena: $ 0.0000000292 $ 0.0000000292 $ 0.0000000292 Saznajte više o cijeni Fud the Pug (FUD)

Fud the Pug (FUD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fud the Pug (FUD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FUD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FUD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FUD tokena, istražite FUD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FUD Jeste li zainteresirani za dodavanje Fud the Pug (FUD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FUD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FUD na MEXC-u odmah!

Fud the Pug (FUD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FUD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FUD povijest cijena odmah!

FUD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FUD? Naša FUD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FUD predviđanje cijene tokena odmah!

