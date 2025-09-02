Više o FUCOIN

FUCOIN Informacije o cijeni

FUCOIN Bijela knjiga

FUCOIN Službena web stranica

FUCOIN Tokenomija

FUCOIN Prognoza cijena

FUCOIN Povijest

Vodič za kupnju FUCOIN

Konverter FUCOIN u fiducijarnu valutu

FUCOIN Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FU Coin Logotip

FU Coin Cijena(FUCOIN)

1 FUCOIN u USD cijena uživo:

$0.000004163
$0.000004163$0.000004163
-0.33%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FU Coin (FUCOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:42:08 (UTC+8)

FU Coin (FUCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000004145
$ 0.000004145$ 0.000004145
24-satna najniža cijena
$ 0.000004293
$ 0.000004293$ 0.000004293
24-satna najviša cijena

$ 0.000004145
$ 0.000004145$ 0.000004145

$ 0.000004293
$ 0.000004293$ 0.000004293

$ 0.000362901063758805
$ 0.000362901063758805$ 0.000362901063758805

$ 0.000000039581112066
$ 0.000000039581112066$ 0.000000039581112066

-0.17%

-0.33%

-4.56%

-4.56%

FU Coin (FUCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000004166. Tijekom protekla 24 sata, FUCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000004145 i najviše cijene $ 0.000004293, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUCOIN je $ 0.000362901063758805, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000039581112066.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUCOIN se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -4.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FU Coin (FUCOIN)

No.2191

$ 810.41K
$ 810.41K$ 810.41K

$ 54.23K
$ 54.23K$ 54.23K

$ 41.66M
$ 41.66M$ 41.66M

194.53B
194.53B 194.53B

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

1.94%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FU Coin je $ 810.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.23K. Količina u optjecaju FUCOIN je 194.53B, s ukupnom količinom od 10000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.66M.

FU Coin (FUCOIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FU Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000001378-0.33%
30 dana$ -0.000000095-2.23%
60 dana$ -0.000001477-26.18%
90 dana$ -0.00000257-38.16%
FU Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FUCOIN od $ -0.00000001378 (-0.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FU Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000095 (-2.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FU Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FUCOIN od $ -0.000001477 (-26.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FU Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000257 (-38.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FU Coin (FUCOIN)?

Pogledajte FU Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je FU Coin (FUCOIN)

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

FU Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FU Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FUCOIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FU Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FU Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FU Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FU Coin (FUCOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FU Coin (FUCOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FU Coin.

Provjerite FU Coin predviđanje cijene sada!

FU Coin (FUCOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FU Coin (FUCOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUCOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FU Coin (FUCOIN)

Tražiš kako kupiti FU Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FU Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FUCOIN u lokalnim valutama

1 FU Coin(FUCOIN) u VND
0.10962829
1 FU Coin(FUCOIN) u AUD
A$0.00000633232
1 FU Coin(FUCOIN) u GBP
0.00000304118
1 FU Coin(FUCOIN) u EUR
0.0000035411
1 FU Coin(FUCOIN) u USD
$0.000004166
1 FU Coin(FUCOIN) u MYR
RM0.00001758052
1 FU Coin(FUCOIN) u TRY
0.0001714309
1 FU Coin(FUCOIN) u JPY
¥0.000612402
1 FU Coin(FUCOIN) u ARS
ARS$0.00573829006
1 FU Coin(FUCOIN) u RUB
0.00033561296
1 FU Coin(FUCOIN) u INR
0.00036669132
1 FU Coin(FUCOIN) u IDR
Rp0.06829507104
1 FU Coin(FUCOIN) u KRW
0.0058103202
1 FU Coin(FUCOIN) u PHP
0.00023800358
1 FU Coin(FUCOIN) u EGP
￡E.0.00020217598
1 FU Coin(FUCOIN) u BRL
R$0.00002262138
1 FU Coin(FUCOIN) u CAD
C$0.00000570742
1 FU Coin(FUCOIN) u BDT
0.00050629398
1 FU Coin(FUCOIN) u NGN
0.00637977074
1 FU Coin(FUCOIN) u COP
$0.01673090596
1 FU Coin(FUCOIN) u ZAR
R.0.0000733216
1 FU Coin(FUCOIN) u UAH
0.00017259738
1 FU Coin(FUCOIN) u VES
Bs0.000608236
1 FU Coin(FUCOIN) u CLP
$0.004032688
1 FU Coin(FUCOIN) u PKR
Rs0.00118214416
1 FU Coin(FUCOIN) u KZT
0.00224580728
1 FU Coin(FUCOIN) u THB
฿0.00013452014
1 FU Coin(FUCOIN) u TWD
NT$0.00012764624
1 FU Coin(FUCOIN) u AED
د.إ0.00001528922
1 FU Coin(FUCOIN) u CHF
Fr0.0000033328
1 FU Coin(FUCOIN) u HKD
HK$0.00003245314
1 FU Coin(FUCOIN) u AMD
֏0.00159249516
1 FU Coin(FUCOIN) u MAD
.د.م0.00003741068
1 FU Coin(FUCOIN) u MXN
$0.0000776959
1 FU Coin(FUCOIN) u SAR
ريال0.0000156225
1 FU Coin(FUCOIN) u PLN
0.00001516424
1 FU Coin(FUCOIN) u RON
лв0.00001803878
1 FU Coin(FUCOIN) u SEK
kr0.00003911874
1 FU Coin(FUCOIN) u BGN
лв0.00000695722
1 FU Coin(FUCOIN) u HUF
Ft0.0014064416
1 FU Coin(FUCOIN) u CZK
0.00008690276
1 FU Coin(FUCOIN) u KWD
د.ك0.00000127063
1 FU Coin(FUCOIN) u ILS
0.0000139561
1 FU Coin(FUCOIN) u AOA
Kz0.00379760062
1 FU Coin(FUCOIN) u BHD
.د.ب0.000001570582
1 FU Coin(FUCOIN) u BMD
$0.000004166
1 FU Coin(FUCOIN) u DKK
kr0.00002653742
1 FU Coin(FUCOIN) u HNL
L0.0001091492
1 FU Coin(FUCOIN) u MUR
0.0001908028
1 FU Coin(FUCOIN) u NAD
$0.00007327994
1 FU Coin(FUCOIN) u NOK
kr0.00004161834
1 FU Coin(FUCOIN) u NZD
$0.00000704054
1 FU Coin(FUCOIN) u PAB
B/.0.000004166
1 FU Coin(FUCOIN) u PGK
K0.00001762218
1 FU Coin(FUCOIN) u QAR
ر.ق0.00001516424
1 FU Coin(FUCOIN) u RSD
дин.0.00041693328

FU Coin Resurs

Za dublje razumijevanje FU Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FU Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FU Coin

Koliko FU Coin (FUCOIN) vrijedi danas?
Cijena FUCOIN uživo u USD je 0.000004166 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUCOIN u USD?
Trenutačna cijena FUCOIN u USD je $ 0.000004166. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FU Coin?
Tržišna kapitalizacija za FUCOIN je $ 810.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUCOIN?
Količina u optjecaju za FUCOIN je 194.53B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUCOIN?
FUCOIN je postigao ATH cijenu od 0.000362901063758805 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUCOIN?
FUCOIN je vidio ATL cijenu od 0.000000039581112066 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUCOIN?
24-satni obujam trgovanja za FUCOIN je $ 54.23K USD.
Hoće li FUCOIN još narasti ove godine?
FUCOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUCOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:42:08 (UTC+8)

FU Coin (FUCOIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FUCOIN u USD kalkulator

Iznos

FUCOIN
FUCOIN
USD
USD

1 FUCOIN = 0.000004166 USD

Trgujte FUCOIN

FUCOINUSDT
$0.000004163
$0.000004163$0.000004163
-0.38%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine