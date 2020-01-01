Fautor (FTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fautor (FTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fautor (FTR) Informacije Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Službena web stranica: https://fautor.foundation Bijela knjiga: https://docs.fautor.foundation/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Kupi FTR odmah!

Fautor (FTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fautor (FTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.70M $ 3.70M $ 3.70M Ukupna količina: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Količina u optjecaju: $ 904.83M $ 904.83M $ 904.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.23M $ 10.23M $ 10.23M Povijesni maksimum: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 Povijesni minimum: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 Trenutna cijena: $ 0.00409 $ 0.00409 $ 0.00409 Saznajte više o cijeni Fautor (FTR)

Fautor (FTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fautor (FTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FTR tokena, istražite FTR cijenu tokena uživo!

Fautor (FTR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FTR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FTR povijest cijena odmah!

FTR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FTR? Naša FTR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FTR predviđanje cijene tokena odmah!

