Što je Fautor (FTR)

Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.

Fautor dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fautor ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti FTR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Fautor na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fautor učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fautor Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fautor (FTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fautor (FTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fautor.

Provjerite Fautor predviđanje cijene sada!

Fautor (FTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fautor (FTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fautor (FTR)

Tražiš kako kupiti Fautor? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fautor na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FTR u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Fautor Resurs

Za dublje razumijevanje Fautor, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fautor Koliko Fautor (FTR) vrijedi danas? Cijena FTR uživo u USD je 0.00412 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FTR u USD? $ 0.00412 . Provjerite Trenutačna cijena FTR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Fautor? Tržišna kapitalizacija za FTR je $ 3.73M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FTR? Količina u optjecaju za FTR je 904.77M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTR? FTR je postigao ATH cijenu od 1.5078357820474433 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTR? FTR je vidio ATL cijenu od 0.003638885372081337 USD . Koliki je obujam trgovanja za FTR? 24-satni obujam trgovanja za FTR je $ 419.63 USD . Hoće li FTR još narasti ove godine? FTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

