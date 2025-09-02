Fautor (FTR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00412. Tijekom protekla 24 sata, FTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00409 i najviše cijene $ 0.00413, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTR je $ 1.5078357820474433, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003638885372081337.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -0.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Fautor (FTR)
No.1573
$ 3.73M
$ 419.63
$ 10.30M
904.77M
2,500,000,000
2,500,000,000
36.19%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fautor je $ 3.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 419.63. Količina u optjecaju FTR je 904.77M, s ukupnom količinom od 2500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.30M.
Fautor (FTR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Fautor za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.00058
-12.35%
60 dana
$ -0.00095
-18.74%
90 dana
$ -0.00407
-49.70%
Fautor promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FTR od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Fautor 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00058 (-12.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Fautor 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FTR od $ -0.00095 (-18.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Fautor 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00407 (-49.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.
Fautor dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fautor ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FTR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Fautor na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fautor učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
