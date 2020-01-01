Fasttoken (FTN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fasttoken (FTN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fasttoken (FTN) Informacije FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Službena web stranica: https://www.fasttoken.com Bijela knjiga: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://ftnscan.com/ Kupi FTN odmah!

Fasttoken (FTN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fasttoken (FTN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Ukupna količina: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Količina u optjecaju: $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B Povijesni maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Povijesni minimum: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Trenutna cijena: $ 4.50377 $ 4.50377 $ 4.50377 Saznajte više o cijeni Fasttoken (FTN)

Fasttoken (FTN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fasttoken (FTN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FTN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FTN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FTN tokena, istražite FTN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FTN Jeste li zainteresirani za dodavanje Fasttoken (FTN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FTN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FTN na MEXC-u odmah!

Fasttoken (FTN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FTN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FTN povijest cijena odmah!

FTN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FTN? Naša FTN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FTN predviđanje cijene tokena odmah!

