Fasttoken Cijena(FTN)

1 FTN u USD cijena uživo:

$4.50347
-0.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fasttoken (FTN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:42:01 (UTC+8)

Fasttoken (FTN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.50118
24-satna najniža cijena
$ 4.51508
24-satna najviša cijena

$ 4.50118
$ 4.51508
$ 4.609787964258712
$ 0.3849164880140255
-0.06%

-0.15%

-0.67%

-0.67%

Fasttoken (FTN) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.50347. Tijekom protekla 24 sata, FTNtrgovalo je između najniže cijene $ 4.50118 i najviše cijene $ 4.51508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FTN je $ 4.609787964258712, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3849164880140255.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FTN se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fasttoken (FTN)

No.201

$ 1.96B
$ 1.56M
$ 4.50B
436.26M
1,000,000,000
880,000,000
43.62%

FTN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fasttoken je $ 1.96B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.56M. Količina u optjecaju FTN je 436.26M, s ukupnom količinom od 880000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.50B.

Fasttoken (FTN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fasttoken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0067654-0.15%
30 dana$ -0.07594-1.66%
60 dana$ +0.07958+1.79%
90 dana$ +0.08427+1.90%
Fasttoken promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FTN od $ -0.0067654 (-0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fasttoken 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.07594 (-1.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fasttoken 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FTN od $ +0.07958 (+1.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fasttoken 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.08427 (+1.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fasttoken (FTN)?

Pogledajte Fasttoken stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fasttoken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FTN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fasttoken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fasttoken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fasttoken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fasttoken (FTN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fasttoken (FTN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fasttoken.

Provjerite Fasttoken predviđanje cijene sada!

Fasttoken (FTN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fasttoken (FTN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fasttoken (FTN)

Tražiš kako kupiti Fasttoken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fasttoken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FTN u lokalnim valutama

1 Fasttoken(FTN) u VND
118,508.81305
1 Fasttoken(FTN) u AUD
A$6.8452744
1 Fasttoken(FTN) u GBP
3.2875331
1 Fasttoken(FTN) u EUR
3.8279495
1 Fasttoken(FTN) u USD
$4.50347
1 Fasttoken(FTN) u MYR
RM19.0046434
1 Fasttoken(FTN) u TRY
185.3177905
1 Fasttoken(FTN) u JPY
¥662.01009
1 Fasttoken(FTN) u ARS
ARS$6,203.1246127
1 Fasttoken(FTN) u RUB
362.7995432
1 Fasttoken(FTN) u INR
396.3954294
1 Fasttoken(FTN) u IDR
Rp73,827.3652368
1 Fasttoken(FTN) u KRW
6,280.989609
1 Fasttoken(FTN) u PHP
257.2832411
1 Fasttoken(FTN) u EGP
￡E.218.5533991
1 Fasttoken(FTN) u BRL
R$24.4538421
1 Fasttoken(FTN) u CAD
C$6.1697539
1 Fasttoken(FTN) u BDT
547.3067091
1 Fasttoken(FTN) u NGN
6,896.5689233
1 Fasttoken(FTN) u COP
$18,086.2057282
1 Fasttoken(FTN) u ZAR
R.79.261072
1 Fasttoken(FTN) u UAH
186.5787621
1 Fasttoken(FTN) u VES
Bs657.50662
1 Fasttoken(FTN) u CLP
$4,359.35896
1 Fasttoken(FTN) u PKR
Rs1,277.9046472
1 Fasttoken(FTN) u KZT
2,427.7306076
1 Fasttoken(FTN) u THB
฿145.4170463
1 Fasttoken(FTN) u TWD
NT$137.9863208
1 Fasttoken(FTN) u AED
د.إ16.5277349
1 Fasttoken(FTN) u CHF
Fr3.602776
1 Fasttoken(FTN) u HKD
HK$35.0820313
1 Fasttoken(FTN) u AMD
֏1,721.4964422
1 Fasttoken(FTN) u MAD
.د.م40.4411606
1 Fasttoken(FTN) u MXN
$83.9897155
1 Fasttoken(FTN) u SAR
ريال16.8880125
1 Fasttoken(FTN) u PLN
16.3926308
1 Fasttoken(FTN) u RON
лв19.5000251
1 Fasttoken(FTN) u SEK
kr42.2875833
1 Fasttoken(FTN) u BGN
лв7.5207949
1 Fasttoken(FTN) u HUF
Ft1,520.371472
1 Fasttoken(FTN) u CZK
93.9423842
1 Fasttoken(FTN) u KWD
د.ك1.37355835
1 Fasttoken(FTN) u ILS
15.0866245
1 Fasttoken(FTN) u AOA
Kz4,105.2281479
1 Fasttoken(FTN) u BHD
.د.ب1.69780819
1 Fasttoken(FTN) u BMD
$4.50347
1 Fasttoken(FTN) u DKK
kr28.6871039
1 Fasttoken(FTN) u HNL
L117.990914
1 Fasttoken(FTN) u MUR
206.258926
1 Fasttoken(FTN) u NAD
$79.2160373
1 Fasttoken(FTN) u NOK
kr44.9896653
1 Fasttoken(FTN) u NZD
$7.6108643
1 Fasttoken(FTN) u PAB
B/.4.50347
1 Fasttoken(FTN) u PGK
K19.0496781
1 Fasttoken(FTN) u QAR
ر.ق16.3926308
1 Fasttoken(FTN) u RSD
дин.450.7072776

Fasttoken Resurs

Za dublje razumijevanje Fasttoken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Fasttoken web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fasttoken

Koliko Fasttoken (FTN) vrijedi danas?
Cijena FTN uživo u USD je 4.50347 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FTN u USD?
Trenutačna cijena FTN u USD je $ 4.50347. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fasttoken?
Tržišna kapitalizacija za FTN je $ 1.96B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FTN?
Količina u optjecaju za FTN je 436.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTN?
FTN je postigao ATH cijenu od 4.609787964258712 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTN?
FTN je vidio ATL cijenu od 0.3849164880140255 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FTN?
24-satni obujam trgovanja za FTN je $ 1.56M USD.
Hoće li FTN još narasti ove godine?
FTN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Fasttoken (FTN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

