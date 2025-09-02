Što je Fasttoken (FTN)

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Fasttoken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fasttoken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Fasttoken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fasttoken (FTN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fasttoken (FTN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fasttoken.

Fasttoken (FTN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fasttoken (FTN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FTN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fasttoken (FTN)

Tražiš kako kupiti Fasttoken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fasttoken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FTN u lokalnim valutama

Fasttoken Resurs

Za dublje razumijevanje Fasttoken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fasttoken Koliko Fasttoken (FTN) vrijedi danas? Cijena FTN uživo u USD je 4.50347 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FTN u USD? $ 4.50347 . Provjerite Trenutačna cijena FTN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Fasttoken? Tržišna kapitalizacija za FTN je $ 1.96B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FTN? Količina u optjecaju za FTN je 436.26M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FTN? FTN je postigao ATH cijenu od 4.609787964258712 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FTN? FTN je vidio ATL cijenu od 0.3849164880140255 USD . Koliki je obujam trgovanja za FTN? 24-satni obujam trgovanja za FTN je $ 1.56M USD . Hoće li FTN još narasti ove godine? FTN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FTN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Fasttoken (FTN) Važna ažuriranja industrije

