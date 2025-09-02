Fusion (FSN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002674. Tijekom protekla 24 sata, FSNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002215 i najviše cijene $ 0.003741, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FSN je $ 12.600199699401855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004107172911344994.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FSN se promijenio za -1.08% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -28.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Fusion (FSN)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fusion je $ 209.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.75K. Količina u optjecaju FSN je 78.23M, s ukupnom količinom od 78234755.51372573. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.20K.
Fusion (FSN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Fusion za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000482
-0.18%
30 dana
$ -0.002076
-43.71%
60 dana
$ -0.014386
-84.33%
90 dana
$ -0.014116
-84.08%
Fusion promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FSN od $ -0.00000482 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Fusion 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002076 (-43.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Fusion 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FSN od $ -0.014386 (-84.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Fusion 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.014116 (-84.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fusion (FSN)?
Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.
Fusion dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fusion ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FSN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Fusion na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fusion učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Fusion Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Fusion (FSN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fusion (FSN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fusion.
Razumijevanje tokenomike Fusion (FSN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FSN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Fusion (FSN)
Tražiš kako kupiti Fusion? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fusion na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
