Fusion Logotip

Fusion Cijena(FSN)

1 FSN u USD cijena uživo:

$0.002674
$0.002674$0.002674
-0.18%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fusion (FSN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:33:25 (UTC+8)

Fusion (FSN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002215
$ 0.002215$ 0.002215
24-satna najniža cijena
$ 0.003741
$ 0.003741$ 0.003741
24-satna najviša cijena

$ 0.002215
$ 0.002215$ 0.002215

$ 0.003741
$ 0.003741$ 0.003741

$ 12.600199699401855
$ 12.600199699401855$ 12.600199699401855

$ 0.004107172911344994
$ 0.004107172911344994$ 0.004107172911344994

-1.08%

-0.18%

-28.53%

-28.53%

Fusion (FSN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002674. Tijekom protekla 24 sata, FSNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002215 i najviše cijene $ 0.003741, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FSN je $ 12.600199699401855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004107172911344994.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FSN se promijenio za -1.08% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i -28.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fusion (FSN)

No.2006

$ 209.20K
$ 209.20K$ 209.20K

$ 54.75K
$ 54.75K$ 54.75K

$ 209.20K
$ 209.20K$ 209.20K

78.23M
78.23M 78.23M

78,234,755.51372573
78,234,755.51372573 78,234,755.51372573

2018-02-17 00:00:00

FSN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fusion je $ 209.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.75K. Količina u optjecaju FSN je 78.23M, s ukupnom količinom od 78234755.51372573. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 209.20K.

Fusion (FSN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fusion za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000482-0.18%
30 dana$ -0.002076-43.71%
60 dana$ -0.014386-84.33%
90 dana$ -0.014116-84.08%
Fusion promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FSN od $ -0.00000482 (-0.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fusion 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.002076 (-43.71%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fusion 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FSN od $ -0.014386 (-84.33%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fusion 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.014116 (-84.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fusion (FSN)?

Pogledajte Fusion stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fusion (FSN)

Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.

Fusion dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fusion ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FSN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fusion na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fusion učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fusion Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fusion (FSN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fusion (FSN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fusion.

Provjerite Fusion predviđanje cijene sada!

Fusion (FSN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fusion (FSN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FSN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fusion (FSN)

Tražiš kako kupiti Fusion? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fusion na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Fusion Resurs

Za dublje razumijevanje Fusion, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Fusion web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fusion

Koliko Fusion (FSN) vrijedi danas?
Cijena FSN uživo u USD je 0.002674 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FSN u USD?
Trenutačna cijena FSN u USD je $ 0.002674. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fusion?
Tržišna kapitalizacija za FSN je $ 209.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FSN?
Količina u optjecaju za FSN je 78.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FSN?
FSN je postigao ATH cijenu od 12.600199699401855 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FSN?
FSN je vidio ATL cijenu od 0.004107172911344994 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FSN?
24-satni obujam trgovanja za FSN je $ 54.75K USD.
Hoće li FSN još narasti ove godine?
FSN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FSN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:33:25 (UTC+8)

Fusion (FSN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

