Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.

Koliko Fusion (FSN) vrijedi danas? Cijena FSN uživo u USD je 0.002674 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FSN u USD? $ 0.002674 . Kolika je tržišna kapitalizacija Fusion? Tržišna kapitalizacija za FSN je $ 209.20K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FSN? Količina u optjecaju za FSN je 78.23M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FSN? FSN je postigao ATH cijenu od 12.600199699401855 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FSN? FSN je vidio ATL cijenu od 0.004107172911344994 USD . Koliki je obujam trgovanja za FSN? 24-satni obujam trgovanja za FSN je $ 54.75K USD .

