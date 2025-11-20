Froggie Cijena danas

Trenutačna cijena Froggie (FROGGIE) danas je $ 0.005947, s promjenom od 0.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FROGGIE u USD je $ 0.005947 po FROGGIE.

Froggie trenutačno je na #3746 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 FROGGIE. Tijekom posljednja 24 sata, FROGGIE trgovao je između $ 0.005697 (niska) i $ 0.006867 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0900423722044794, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000943851277787579.

U kratkoročnim performansama, FROGGIE se kretao -1.14% u posljednjem satu i +16.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.56K.

Informacije o tržištu Froggie (FROGGIE)

Poredak No.3746 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 54.56K$ 54.56K $ 54.56K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froggie je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.56K. Količina u optjecaju FROGGIE je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.95M.