Based Froc (FROC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Based Froc (FROC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Based Froc (FROC) Informacije

Coinbase introduced a meme test coin

Službena web stranica:
https://basedfroc.com/
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca

Based Froc (FROC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Based Froc (FROC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 815.30K
$ 815.30K$ 815.30K
Povijesni maksimum:
$ 0.0003629
$ 0.0003629$ 0.0003629
Povijesni minimum:
$ 0.000006189755696423
$ 0.000006189755696423$ 0.000006189755696423
Trenutna cijena:
$ 0.000008153
$ 0.000008153$ 0.000008153

Based Froc (FROC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Based Froc (FROC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FROC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FROC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FROC tokena, istražite FROC cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.