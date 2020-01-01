Based Froc (FROC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Based Froc (FROC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Based Froc (FROC) Informacije Coinbase introduced a meme test coin Službena web stranica: https://basedfroc.com/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca Kupi FROC odmah!

Based Froc (FROC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Based Froc (FROC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 815.30K $ 815.30K $ 815.30K Povijesni maksimum: $ 0.0003629 $ 0.0003629 $ 0.0003629 Povijesni minimum: $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 Trenutna cijena: $ 0.000008153 $ 0.000008153 $ 0.000008153 Saznajte više o cijeni Based Froc (FROC)

Based Froc (FROC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Based Froc (FROC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FROC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FROC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FROC tokena, istražite FROC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FROC Jeste li zainteresirani za dodavanje Based Froc (FROC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FROC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FROC na MEXC-u odmah!

Based Froc (FROC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FROC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FROC povijest cijena odmah!

FROC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FROC? Naša FROC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FROC predviđanje cijene tokena odmah!

